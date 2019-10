Ajaccio : Convention et Ecolabels européens pour un tourisme durable et responsable

L’Agence du Tourisme de La Corse et l’ADEME se sont réunis, mercredi à Ajaccio, afin de signer une convention partenariale mais également de remettre des certificats Ecolabels à onze établissements insulaires. Une rencontre, donc en deux parties, visant à marquer l’engagement de l’État et de la Région pour un tourisme durable.

« Nous nous inscrivons dans la politique menée pour une Europe mais aussi une Corse plus « vertes », a souligné Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’ATC. Nous travaillons déjà via une convention avec d’autres îles de Méditerranée notamment sur le traitement des déchets mais aussi avec d’autres territoires européens sur le sujet du tourisme durable. Il s’agit de promouvoir un tourisme de qualité et notre compétitivité tout en préservant notre environnement. Les transitions écologiques et économiques ne se font malheureusement pas en quelques mois ou années, mais il faut avoir une vision beaucoup plus large et ouvrir la voie aux générations futures. Il est donc très important que nous apportions notre contribution pour cette culture du développement durable ».



Une dynamique politique qui se concrétise entre l’Etat et la Région via une convention entre l’ATC et l’ADEME. Cette signature vient sceller un partenariat ATC-ADEME qui se voudra aussi financier. En effet, 135 000 euros au total seront versés par l’ADEME dont 74 000 euros seront dédiés au financement d’un poste d’ingénieur, l’ATC participera à la même hauteur sur trois ans. Le reste des fonds seront alloués pour l’accompagnement des filières en animation, en communication, en partage de bonnes pratiques, en événements, autour de la transition écologique dans les domaines de l’hébergement et de la restauration touristique.





Par ailleurs, des certificats Ecolabels européens ont été remis à l’occasion de la signature de la convention à onze établissements insulaires. Les objectifs sont de limiter la consommation d’énergie ainsi que d’œuvrer en faveur du développement durable. Cela passe par un cahier des charges précis (50% de l’électricité doit provenir de sources d’énergies renouvelables, limitation de la consommation d’eau, de déchets, utilisation de substances moins nocives pour l’environnement). D’autres établissements ont d’ores et déjà déposé une demande.

État, région, mais aussi socio-professionnels sont donc fermement décidés à s’engager sur la voie d’un tourisme responsable.