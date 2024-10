Face à la crise qui se profile, l’ADEC et l’ATC aux côtés du monde économique corse

« Nous sommes dans une économie qui est en train de changer »



Autre secteur de l’économie insulaire à avoir fait remonter ses fortes inquiétudes, le bâtiment voit une chute brutale de ses carnets de commande depuis le début de l’année. Une situation qui pourrait devenir encore plus pénible dans les prochains mois. « Sur les travaux publics, jusqu’à présent on avait un fort investissement de la Collectivité de Corse. Au vu des contraintes budgétaires, on ne pourra pas continuer à avoir le même train d’investissement », regrette Alex Vinciguerra, en ajoutant que le bâtiment voit en plus ses difficultés accrues par un certain nombre de lois à l’instar de la loi ALUR ou de la loi ZAN. « On avait un secteur du bâtiment qui a été leader de toutes les régions de France pour plus grosses progression de chiffres d’affaires pendant 15 ans les entreprises corses étaient celles qui avaient le plus fort taux de croissance au niveau national. Aujourd’hui on a une inversion de tendance », constate-t-il. Pour que ce changement de dynamique ne soit pas trop brutal, il insiste sur le fait que la CdC veut mettre un point d’honneur à accompagner les entreprises du BTP vers l’avenir. « Avec l’Agence d’Aménagement d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse, nous avons mis en œuvre toute une série de démarches pour rénover 50 000 logements. Grâce à la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, nous allons pousser ce secteur pour essayer de réorienter les entreprises du bâtiment vers la rénovation », explique-t-il.



« Tout cela nous dit que nous sommes dans une économie qui est en train de changer », résume le président de l’ADEC. Un tournant face auquel les représentants du monde économique ont insisté sur la nécessité d’un appui important de la CdC, afin de ne pas sombrer. « Ce que nous leur avons dit c’est concentrons-nous sur des sujets que l’on peut améliorer dans un court terme, comme l’achat de flux, des instruments financiers sur la trésorerie et sur la transition que l’on proposera prochainement à la Collectivité de Corse. Ensuite il y a le moyen terme, c’est le processus d’autonomie à travers lequel on essayera de voir comment réglementer en Corse différemment que sur le reste du continent. Enfin, sur le long terme, des idées fortes sont ressorties, notamment celle d’un protectionnisme intelligent. Nous sommes sur une île avec un marché qui ne s’accroit pas, mais il y a une multiplication d’acteurs. Il faut que nous arrivions à réglementer un certain nombre de professions », détaille encore Alex Vinciguerra.