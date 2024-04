Tourisme durable en Corse : 51 établissements écolabellisés placent l'île en haut du classement européen

"L’écolabellisation européenne est un label porté par l’Agence de Tourisme de la Corse, puisque notre politique est d’inscrire la Corse dans un tourisme durable, et d’en faire une destination verte. C’est un écolabel qui a triplé de volume depuis la mise en place par l’ATC et aujourd’hui, nous sommes à la 2e place du podium européen. Et grâce aux experts et aux agents de l’ATC, nous porterons ce produit encore plus loin" annonce en ouverture de la 3ème réunion annuelle du Club de l’Ecolabel Européen de Corse Angèle Bastiani, présidente de l’ATC.



Créé en 1992, l’Ecolabel européen est un label écologique de qualité environnementale, décerné aux établissements respectant un cahier des charges strict en matière de gestion environnementale.

La Corse comptabilise aujourd’hui 51 établissements écolabellisés. "C’est une distinction qui symbolise l’engagement environnemental des structures hôtelières corses" ajoute la présidente. Cette certification se fait à la demande des hôteliers eux-mêmes." explique Mathilde Gristi, chargée de mission au service développement à l’ATC, accompagne ces hôteliers dans la démarche d’écolabellisation. "C’est un label reconnu au niveau européen. Il y a 67 critères dont 22 sont obligatoires, le reste est optionnel. Avec la Atc , nous avons voulu proposer une démarche d’accompagnement destinée aux hôteliers qui peut sembler assez lourde. Nous attribuons donc des aides financières pour cet accompagnement qui est réalisé par un bureau d’études, comme Acfor ou Antra Strada. Les bureaux se déplacent dans l’établissement pour un premier diagnostic".



Après ce premier diagnostic, le bureau d’études travaillera avec l’hôtelier pour améliorer les différentes ressources telles que la gestion de l’eau, la gestion des déchets ou encore la formation des personnels. Les établissements sont accompagnés jusqu’à la certification de l’établissement, validée par l’organisme l’AFNOR .



Une label obtenu l’année dernière par l’hôtel l’Escale à Lisula

"Nous avons été écolabellisés avant la saison de l’année dernière. C’était une belle expérience. Nous nous efforçons de mettre tout en pratique. Que ce soit le circuit court, les économies d’énergies, les bonnes pratiques et la formation de notre personnel. C’est quelque chose qui se fait avec l’accompagnent des instances, mais qui se fait surtout naturellement" confie Antoine Luciani, directeur hôtelier.

À cette occasion, Guy Susini, président du Club de l’Ecolabel européen a cédé sa place à François Fratellia. " Je suis président depuis la création de clubs. Dès le début, nous avons essayé de certifier de nombreux établissements en Corse. Nous avons pour objectif d’en certifier un maximum et pourquoi pas devenir la région de France la plus écolabellisée. Car être écolabellisé c’est dans l’air du temps! Aujourd’hui, je cède ma place à François" ​





"Je suis ravi de prendre cette fonction. indique François Fratellia, gérant du camping Merendella à Moriani Plage. Guy sera avec moi pour m’accompagner dans ce projet. Nous allons essayer de rénover un peu le tout, notamment sur la fréquence des réunions De plus, une plate-forme a été mise en place pour donner une interaction à toutes les actions."