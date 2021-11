Ajaccio : Claudine Carrette et Saveriu Valentini honorés par « A Casa di a Puisia »

L’appel aux textes, lancé à l’occasion du printemps des poètes 2021 a reçu plus de 200 propositions pour la section français, avec des textes issus de tous les coins du monde : Afrique noire, Maghreb, Pologne, Amérique latine, Canada, Lituanie… Un intérêt sans frontière pour une petite île de la Méditerranée qu’est la Corse dont se réjouit Norbert Paganelli, secrétaire général d’A Casa di a puisia. La section corse a pour sa part reçu une trentaine de textes. Les poésies ont été décortiquées par un jury aguerri, présidé par Jacques Fusina, sous couvert de l’anonymat des auteurs.

Deux textes ont particulièrement attiré l’attention et les sentiments des experts : celui de Claudine Carrette, et celui de Saveriu Valentini pour la production en langue corse. Parmi les nombreux textes concourant pour la section française, « Le long mur rouge », un écrit de Claudine Carrette, aux notes orientales récité par Norbert Paganelli, s’est en effet distingué dès le début.

En raison du départ de l'auteur, le prix a été remis à sa fille Marie-Ange : un tableau du peintre Vincent Milleliri, exprimant sa volonté de chercher la part poétique dans chaque art, et de décloisonner les pratiques artistiques.

Le prix de langue corse a été attribué à Saveriu Valentini, figure du Riacquistu, connu et reconnu pour sa production poétique et théâtrale. Discrétion et modestie caractérisant le personnage, c’est Norbert Paganelli qui a lu le texte « Brami », de l’auteur taravais, à sa manière, comme il le précise « à l’usu sartinesi -avec l’accent sartenais ».

L’auteur nous livre un de ses textes engagés comme il sait le faire : avec conviction, réalisme, et espoir, qui n’est pas sans rappeler le puissant « Eddi », écrit pour le groupe Attallà.

C’est un tableau de l’artiste Valérie Dragacci, intitulé « Rivages », entre réalisme et attractions, représentant les lumières de la Corse qui lui a été remis.

Les projets de « A Casa di a Puisia »

Après une difficile mise en route due à la Covid 19, l’association est désormais lancée.

D’ici la fin d’année seront mis en place les sentiers poétiques sur les communes d’Alata et Sarrola-Carcopino.

Le mois prochain, le directeur du Printemps des Poètes, Jean-Pierre Siméon viendra à la rencontre de l’association et des passionnés de poésie.

A noter également la présence, l’intérêt et l’implication de Maryline Bertoncini, directrice de la revue numérique Le Recours au Poème. Cette dernière y mettra en lumière le travail de Claudine Carrette et Saveriu Valentini.

Les textes paraîtront également, avec les autres en concours, dans un ouvrage qui sera publié ce mois de Décembre.

Un riche programme pour une fin d’année poétique.