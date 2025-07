Ajaccio, Bonifacio, Calvi et Propriano parmi les destinations touristiques estivales idéales des Français

En dehors de l'île, Noirmoutier occupe la 9e place. Sur la façade méditerranéenne continentale, Collioure (16e) est la première ville classée, devant Cassis (17e) et Nice (19e).Les destinations jugées idéales sont réparties principalement entre la Méditerranée et l’Atlantique. La Manche, la montagne et quelques villes de l’intérieur complètent ce tableau. La montagne se distingue avec Annecy (7e) et Chamonix-Mont-Blanc (11e).Parmi les grandes villes, Nice (19e) devance Paris (24e), Marseille (29e) et Bordeaux (50e).À l’échelle régionale, la Nouvelle-Aquitaine arrive en tête : la destination « coup de cœur » d’un Français sur quatre (23 %) s’y situe. Elle devance la région PACA (19 %), l’Occitanie (13 %), la Corse (11 %) et la Bretagne (10 %).Mais dans le match des façades maritimes, la Méditerranée séduit davantage : elle abrite la destination de cœur de 2 Français sur 5, contre 1 sur 3 pour l’Atlantique. À noter : la façade méditerranéenne compte 41 stations classées dans le Top 100, contre 27 pour la façade Atlantique.