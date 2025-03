Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio : un accompagnement renforcé pour les familles monoparentales

En Corse, trois familles sur dix avec enfants sont monoparentales. Un chiffre en augmentation, avec 1 800 foyers supplémentaires en dix ans. Précarité, charge mentale accrue, difficultés d’accès aux soins, ces familles sont souvent plus exposées aux inégalités sociales et sanitaires.

Face à ce constat, l’ARS Corse s’engage à travers un dispositif inédit, financé à hauteur de 140 000 euros, pour améliorer la santé et le bien-être des parents isolés et de leurs enfants. L’initiative cible les quartiers prioritaires d’Ajaccio (Nord Rocade, Salines – Cannes), Porto-Vecchio (Pifano) et Bastia (Méridionale, Mezana). "Les familles monoparentales sont confrontées à des défis majeurs au quotidien. Notre objectif est de leur offrir un accompagnement global, adapté à leurs besoins spécifiques et construit avec elles", explique l'agence dans un communiqué.



Un accompagnement pensé pour les réalités du terrain

Ce programme repose sur une approche pluridisciplinaire, intégrant santé, éducation, accès aux droits, culture et bien-être. L’ARS a choisi de travailler en concertation avec les familles et les acteurs sociaux pour identifier les priorités et construire des solutions adaptées. "L’accompagnement de ces familles ne peut pas se limiter à des dispositifs classiques. Il faut une prise en charge qui inclut tous les aspects du quotidien : l’accès aux soins, mais aussi l’aide administrative, le soutien psychologique et des initiatives qui favorisent l’épanouissement des enfants", souligne l'ARS.



En complément des services déjà existants, le programme prévoit des actions ciblées dans les quartiers concernés, avec un accès facilité aux soins et à des activités favorisant la santé physique et mentale des familles.



Un outil innovant pour accompagner les familles

Parmi les initiatives phares, l’ARS a développé un jeu pédagogique baptisé "7 en main", conçu en collaboration avec une étudiante de l’école SupDesign d’Ajaccio. Ce jeu de plateau aborde sept thématiques essentielles : santé, éducation, activité physique, culture, social, administratif et numérique. Son objectif : rendre l’information plus accessible et aider les travailleurs sociaux à mieux orienter les familles vers les dispositifs existants. Il sera mis à disposition des acteurs de terrain, notamment le CIAS et le CIDFF à Ajaccio, la FALEP à Porto-Vecchio et l’association ALPHA à Bastia. "Ce jeu permet d’aborder des sujets parfois complexes de manière ludique et participative. C’est une façon innovante de créer du lien et de mieux accompagner ces familles souvent isolées", explique l'ARS.



Au-delà des actions mises en place, ce programme a permis "de renforcer les liens entre les acteurs locaux impliqués dans l’accompagnement des familles monoparentales. "L’ARS souligne que ces échanges ont permis de mieux identifier les besoins prioritaires des parents isolés vivant dans ces quartiers. L’agence précise que ce dispositif s’inscrit dans une dynamique plus large, visant à développer des environnements favorables pour améliorer la santé et le bien-être des familles concernées.