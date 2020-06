Ajaccio : Après le Covid-19 quel programme pour la saison culturelle 2020-2021 ?

Si annuler toutes les représentations jusqu'à la fin mai, n'a pas été quelque chose de facile, Yolaine Lacolonge et les équipes de l'espace Diamant, travaillent déjà d'arrache-pied pour proposer au public Corse une belle saison 2020-2021.



A cause de l'épidémie de Coronavirus, 16 spectacles n'ont pas pu se tenir et 11 seront reprogrammés tout au long de la saison 2021. En accord avec le maire de la ville, la priorité a été donnée aux acteurs insulaires qui seront 5 à remonter sur la scène ajaccienne. La crise sanitaire n'aura pas freiné l'envie des artistes de retrouver leur public puisque 46 spectacles sont déjà prévus pour la saison à venir contre les 35 l'année précédente.



Mais comment s'organiser quand la situation sanitaire est si incertaine ? Yolaine Lacolonge "se prépare à toutes les éventualités", puisqu'elle a déjà envisagé trois scénarios. "Au mieux on espère un retour à la normale pour septembre. Si ce n'est pas le cas et que la situation reste telle quelle alors nous allons devoir faire avec les distanciations physiques."

Une contrainte qui laissera 4 espaces vides tout autour des sièges réduisant la capacité d'accueil de l'espace Diamant à 70 places contre 315 habituelles.

"La gestion logistique serait assez lourde puisque 4 personnes réservant ensemble pourraient être placées à côté tandis qu'une personne seule aurait des sièges vides autour. Les réservations par internet serait problématiques et celles de dernière minute impossibles."



Dans ce scénario, la sécurisation du lieu sera un enjeu majeur. Il faudra penser notamment à la désinfection de la salle, des portes, des loges, de tous les équipements... Des précautions sanitaires qui "alourdissent de manière drastique l’organisation d'un spectacle", selon la directrice de la salle ajaccienne.



La situation la plus préoccupante serait celle d'avant déconfinement, où les lieux culturels devraient rester portes closes. Si cela devrait être le cas, alors l'espace Diamant deviendrait une résidence de création pour les artistes. Pour la saison 2020, 2021, six sont d'ailleurs déjà prévues.



Pour cet été, la ville d'Ajaccio travaille sur une "formule allégée" pour la fête de la musique, pour ne pas avoir à l'annuler et faire en sorte que les artistes puissent travailler. Yolaine Lacolonge le rappelle : "Le but du service public de la Culture est d'accompagner les artistes et minimiser l’impact du Covid-19 sur la profession."