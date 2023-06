Ajaccio : À son tour, Femu a Corsica dit non au projet du téléporté

« Un projet inutile et démesuré ». Sur le parking Saint-Joseph, là même d’où doit partir le futur téléporté, Femu a Corsica a à son tour fait part de son opposition à la construction de ce nouveau moyen de transport porté par la Communauté d'Agglomération du Pays ajaccien (CAPA), à l’occasion d’une conférence de presse ce vendredi matin. « Nous voulons dire aux Ajacciens qu’il est encore temps de faire reculer ce projet à condition de se mobiliser », indique Sébastien Masala, secrétaire général de la section locale du parti, en invitant la population à participer de façon massive à l’enquête publique qui se terminera le 30 juin. Dans ce droit fil, la conseillère municipale d’opposition Aiacciu Pà Tutti, Danielle Antonini pointe un « projet incompréhensible à plus d’un titre et voué à l’échec ».



« Pour qui le téléporté est-il conçu ? », s’interroge-t-elle, « Pour rejoindre Mezzavia ou le Stilettu, les Ajacciens venant de la ville vont-ils préférer le téléphérique à la Rocade ou à l’avenue Noël Franchini, alors qu’il leur faudrait remonter jusqu’au rond-point de Corse Azur pour revenir vers le parking de Saint-Joseph où il sera quasiment impossible de stationner ? Même interrogation s’agissant des habitants d’Alata et Villanova. Imagine-t-on un seul instant les habitants de la Gravona venir jusqu’à Saint-Joseph pour rejoindre Mezzavia ou le Stilettu ? Tout cela n’a pas de sens, pas d’utilité ». En outre, l’élue note que si selon les porteurs de projet l’intermodalité est au cœur de la réussite du projet « actuellement nous sommes bien loin du compte et nous avons la très désagréable impression que l’on veut mettre la charrue avant les bœufs ».



Derrière elle, le jeune conseiller territorial Don Joseph Luccioni relève pour sa part « un coût exorbitant injustifié ». « Le projet s’élève actuellement à près de 50 millions d’euros, auxquels il convient d’ajouter les 2,5 millions d’euros par an d’exploitation et d’entretien, sous réserve de l’inflation à venir », relève-t-il. En outre, si 70% du projet doit être financé via le PTIC, il reste dubitatif sur les 30% restants. « Considérant l’état des finances communautaires, nous émettons de sérieux doutes quant à l’opportunité et à la capacité de la CAPA à assumer des dépenses dont l’ampleur n’a d’égale que l’inutilité du projet », estime-t-il avant de formuler par ailleurs des interrogations sécuritaires vis-à-vis du lieu d’implantation du téléporté. « Nous sommes sur une zone qui présente un triple risque. Il y a un risque incendie, feux de forêt et habitations, avec beaucoup de chênes, du petit maquis, et des essences inflammables. Il y a aussi un risque technologique et un risque industriel, notamment à proximité de la zone commerciale de Mezzavia. Est-ce que les porteurs du projet ont intégré ces risques en termes de moyens humains, de dispositifs, de moyens techniques, de respect des plans et procédures d’évacuation ? Et si oui sur quels financements », questionne-t-il en disant s’inquiéter d’une « éventuelle bombe à retardement sécuritaire ».