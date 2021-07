Ajaccio : 4 jeunes chanteurs corses en première partie de l'Aiò Festival

Soprano, Vianney, Slimane et Vita... comme tous les ans depuis sa création en 2019, l'Aiò festival propose une programmation musicale alléchante. Mais cette année, avec la Covid, les programmateurs ont décidé d'innover : les premières parties de ces artistes français très connus seront assurées par 4 jeunes corses.



Les 29 et 30 juillet, pour chauffer le public de Soprano au Casone, les spectateurs pourront donc retrouver celui qu'on ne présente plus : le Bastiais Clément Albertini, finaliste de The Voice 8 et petit protégé du rappeur marseillais qui produira son album. Pour le jeune chanteur qui a, déjà, assuré la première partie de Soprano en tournée depuis le début de l'été, finir les dates sur son île natale semblait être "un signe". "A chaque fois que je stressais je me disais allez bientôt c’est Ajaccio, avec un public que je connais", confie Clément Albertini, pressé d'aller à nouveau à la rencontre du public insulaire. "J'ai la pression parce que Soprano m'attend au tournant pour chauffer les Corses qui sont plutôt réceptifs à mes chansons. En plus, ce sera devant ma famille et mes amis qui ne m’ont plus vu chanter sur scène depuis deux ans...mais c'est de la bonne pression !", poursuit-il.





Pour Don-Pierre Maestracci et Sébastien Calendini, du groupe Grand Bleu, la surprise fut grande quand leur candidature à la première partie de Vianney a été acceptée. "Nous avions postulé sur le site du festival il y a un mois et demi et il y a une semaine nous avons reçu la confirmation alors que nous n'avions pas vraiment l'espoir d'être pris", expliquent les deux jeunes amis de Saint-Florent qui revisiteront des chansons en acoustique le 1er août avant l'interprète du tube "Je m'en vais". "Pour Vianney, il va y avoir du monde ! On le respecte et on l’adore donc on a hâte de voir comment ça va se passer, d'autant plus que nous n'avons jamais fait de première partie. Ça va être sympa aussi de pouvoir le rencontrer.", assurent Don-Pierre et Sébastien.



Lui non plus on ne le présente plus, auteur, compositeur et musicien, finaliste de The Voice 7 et de l'Eurovision France... le Bastiais Casanova aura l'honneur de clore le festival le 2 août avec la première partie du duo emblématique Vita et Slimane. "Je suis très heureux d’avoir été choisi par le festival et encore plus heureux que ça soit chez nous ! A cause du covid, je n'ai pas eu l’occasion de faire de gros concerts et de remercier les gens qui m’ont soutenu lors de mon passage à l'Eurovision France. Je pense qu'on va se régaler et passer un bon moment tous ensemble !", s'exclame-t-il.



Une démarche artistique saluée



Chaque concert pourra accueillir jusqu'à 3 000 spectateurs, ce qui représente pour ces 4 jeunes pousses insulaires une belle visibilité. Cette démarche, initiée par la programmation du festival, les artistes conviés tiennent d'ailleurs à la souligner. "Monter sur scène avant de grands chanteurs comme Vita, Slimane, Soprano ou Vianney c'est une chance pour nous. Cela montre que même en Corse quand on essaie, on y arrive.", affirme Clément Albertini.

Casanova, Don-Pierre et Sébastien sont du même avis. "C'est super parce qu'on se connaît tous, le monde musical corse est très petit et avec la crise sanitaire c'est difficile de se faire une place quand on est un groupe émergent et qu'on ne peut pas chanter. C'est une super belle démarche de la part des organisateurs, maintenant à nous de montrer qu’ils ont eu raison de nous faire confiance."