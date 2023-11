Ajaccio : ​le marché des Jeunes va fêter son 20e anniversaire

Créé en 2001, le Marché des jeunes est devenu un rendez-vous incontournable de la jeunesse ajaccienne : chaque année, plusieurs centaines d’enfants disposent d’un stand mis à disposition par le Centre Intercommunal de l’Action Sociale, présidé par Stéphane Sbraggia, afin de vendre tout un tas d’objets dont ils ne servent plus comme des vêtements, jeux vidéo, bijoux, etc. Evelyne Ferri, la responsable du CIAS Leia, organisatrice de l’évènement, se réjouit de ce succès grandissant : « À la base, nous avons voulu créer un évènement autour de la date du 18 novembre, journée des droits des enfants. Nous voulons les sensibiliser pour qu’ils soient le plus autonomes possible, mais aussi afin de les informer sur leurs droits en les accompagnant. C’est pourquoi des associations seront présentes afin de présenter tout un tas de dispositifs mis en place pour les jeunes. D’autre part, concernant le marché, c’est un évènement qui permet de les sensibiliser aux bonnes pratiques du commerce, savoir comment tenir un stand, négocier, gérer leur argent ».

Le stand « info jeunesse », sera à la disposition des jeunes pour répondre à leurs questions sur la santé, la culture, le sport, les loisirs, tes droits. Il sera tenu par les différents services de la Ville (Direction de la Culture, Direction des Sports, Centres Sociaux, Relais des associations et CIAS), mais également la Mission locale, des associations comme le CDAD (pour l’accès aux droits) et la FALEP (pour les juniors), ainsi que l’UDAF qui viendra faire une sensibilisation sur l’E-parentalité.



Des bonnes affaires à moindre coût

Les jeunes, tous issus du territoire de la CAPA, hormis quelques exceptions, âgées de 10 à 18 ans, récupéreront leur stand tôt le matin, et devront le rendre le plus attractif et le plus vivant afin de pouvoir vendre de nombreuses reliques, peu ou plus utilisés. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour participer à l’évènement : « C’est une occasion unique avant Noël de venir faire de bonnes affaires. Beaucoup de jeunes vendent des jeux ou des jouets, qui sont encore emballés, car ils les possédaient en doublon par exemple, à moindre coût. De plus, c’est une journée conviviale dans un cadre agréable. L’entrée est gratuite, il y a beaucoup de familles qui viennent chaque année pour acheter des cadeaux pour leurs propres enfants. Cela permet également aux jeunes de se faire un peu d’argent de poche. C’est aussi une journée de la générosité puisque les invendus sont souvent donnés à des associations à la fin du marché. Dans le contexte de précarité actuel, c’est une initiative qui prend du sens ».



De nombreuses animations prévues tout au long de la journée

Cette manifestation repose sur le principe d’une braderie pour permettre aux jeunes de se retrouver autour d’un projet commun où ils seront les principaux acteurs et donc encourager le lien social, mais aussi développer l’autonomie des jeunes, car la gestion du stand demande une organisation personnelle.

De nombreuses animations tout au long de la journée avec de nombreux temps forts tout au long de la journée : L’association I Condotieri proposera des jeux vidéo collectifs, les pompiers du SIS2A et les personnels montagnards du PGHM proposeront de l’escalade, la Ludothèque fera découvrir des jeux d’adresse vintage, le service de la langue corse de la Ville d’Ajaccio permettra de jouer à l’usu nustralu en faisant découvrir « la Mora ».Enfin, l’association « la 20e Légion », association de Cosplay, viendra déambuler autour des 300 stands. Une buvette est également prévue, et qui sera tenue cette année par l’Association Sportive et Culturelle des Cannes. Pour fêter cette 20E édition, un apéritif sucré sera organisé à 11h.

À noter que le GFCA Volley et l’ACA Futsal en partenariat avec le Palatinu offriront 2 places chacun aux jeunes participants pour leurs prochaines rencontres. Le CIAS et ses partenaires proposeront à 20 participants de gagner des lots lors d’une grande Tombola. Un tirage au sort des numéros de stand aura lieu vers 15h le jour J. En fin de journée, les enfants ont la possibilité de laisser leurs invendus à des associations. Cette année a été retenue : l’association des Jardins de l’Empereur, Iniziativa et la Ludothèque. Cette action permettra de se sensibiliser au développement durable, mais également de donner une 2e vie à des objets. Le Palatinu ouvrira ses portes à partir de 10h ce samedi 18 novembre pour l’ensemble des visiteurs.