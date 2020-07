Air-France : 88 fréquences hebdomadaires et 182 000 sièges entre Paris et la Corse

Air France poursuit le renforcement progressif de son programme de vols pour la saison été 2020 dans le contexte de la crise du COVID-19. Sous réserve de la levée des restrictions de voyages, l’augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations se poursuivra cet été pour atteindre fin septembre 50% du programme de vols habituel à cette période.



Vers la Corse, Air France va déjà au-delà de ses engagements dans le cadre de sa délégation de service public à travers l’offre de vols actuellement proposée au départ de Paris-Orly, en partenariat avec Air Corsica, répondant ainsi à la demande de L’Office des transports de la Corse.



Cet été, Air France propose au départ de Paris-Orly jusqu’à 18 fréquences hebdomadaires vers Ajaccio, jusqu’à 20 vers Figari, jusqu’à 21 vers Calvi et jusqu’à 29 vers Bastia.



La compagnie propose des vols à partir de 119 euros TTC l’aller / retour vers la Corse.



182 000 sièges entre Paris-Orly et la Corse dans le cadre de la DSP

En partenariat avec Air Corsica, Air France propose cet été 182 000 sièges entre Paris-Orly et la Corse dans le cadre de la DSP. C’est pour Air France 4 000 sièges de plus que prévus avant la crise sanitaire.



En complément de l’offre au départ de Paris-Orly, Air France maintient une importante offre de vols jusqu’à début septembre vers la Corse au départ des régions et notamment des villes de Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Nantes, Pau, Rennes, Clermont Ferrand et Strasbourg.



L’offre proposée par Air France est adaptée à la demande des clients dans le contexte actuel de reprise progressive du trafic aérien et des voyages.



Air France se tient à la disposition de l’ensemble des organismes et professionnels du tourisme, comme elle l’a fait depuis le début de la crise du COVID-19, pour discuter des modalités de reprise du trafic vers la Corse.