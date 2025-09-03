Air Corsica s'envole vers le Maroc et l'Espagne en février

Envie d’évasion au cœur de l’hiver ? Air Corsica vient de dévoiler son programme pour les escapades hivernales 2026. Comme chaque année, cette série de vols directs au départ de la Corse, a été pensée par la compagnie pour offrir aux voyageurs corses en quête d’évasion hivernale « des destinations ensoleillées et culturelles ». Du 9 février au 7 mars, la compagnie propose ainsi une série de courts séjours au départ de Corse, à bord de ses Airbus A320, vers des villes emblématiques du Maroc et de l’Espagne.



Depuis Ajaccio, les passagers pourront ainsi découvrir Marrakech du 9 au 13 février, partir à avec Fès du 13 au 16 février, s’évader à Séville du 16 au 19 février, puis à Palma de Majorque du 19 au 22 février, ou encore à Barcelone du 22 au 25 février. Du côté de Bastia, deux destinations sont programmées : Barcelone du 25 au 28 février, puis Marrakech du 28 février au 7 mars.



« Cette programmation exclusive, positionnée en grande partie sur les vacances scolaires en Corse, est destinée à satisfaire la demande du public insulaire qui souhaite profiter d’opportunités de voyages simples, rapides et enrichissants », souligne la compagnie aérienne. « Ces vols spéciaux témoignent de notre ambition : connecter toujours plus la Corse à ses voisins méditerranéens et internationaux », ajoute pour sa part Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d’Air Corsica.



Les tarifs sont fixés à 339 € TTC aller-retour pour l’Espagne et à 399 € TTC pour le Maroc. Chaque billet inclut un bagage en soute de 10 kg ainsi qu’un bagage cabine de 8 kg. Les ventes sont déjà ouvertes sur le site Internet d’Air Corsica.