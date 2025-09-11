Air Corsica proposera de nouvelles destinations internationales pour l'été 2026

"Air Corsica met le cap sur deux nouvelles destinations internationales". Dans un communiqué publié ce jeudi matin, la compagnie aérienne régionale annonce l'ouverture de trois nouvelles lignes directes pour l'été 2026.



Vienne sera ainsi tout d'abord accessible depuis Ajaccio, avec un vol tous les dimanches, du 7 juin au 4 octobre. Les voyageurs pourront aussi rejoindre la capitale autrichienne depuis Bastia, avec deux vols par semaine, les mercredis et dimanches, du 14 juin au 30 septembre.



Depuis Ajaccio, il sera en outre possible de rallier Munich, en Allemagne, du 11 juin au 27 septembre, grâce à deux vols par semaine, les jeudis et dimanche.



"Les vols seront opérés en Airbus A320, avec un temps de vol estimé à 1h30. Au total, 29 520 sièges seront proposés pour cette période estivale", précise Air Corsica en soulignant que "cette initiative s'inscrit dans la volonté de la compagnie de renforcer son ancrage européen, en proposant des connexions directes vers deux métropoles emblématiques".



"Ces destinations au coeur de l'Europe offrent aux voyageurs corses l'opportunité de découvrir des villes riches en patrimoine, en art et en gastronomie", ajoute encore la compagnie aérienne en notant que l'ouverture de ces lignes permettra aussi "aux visiteurs autrichiens et allemands un accès facilité à la beauté naturelle et à l'authenticité de la Corse".



Les billets pour Vienne et Munich sont d'ores et déjà en vente sur le site d'Air Corsica et en agence de voyages, à partir de 99 euros TTC l'aller simple, avec un bagage en soute de 23kg et un bagage cabine de 12 kg compris par personne.



