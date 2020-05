Air Corsica de retour sur Paris au mois de Juin. Des vols directs sur Roissy au départ d'Ajaccio et Bastia

Depuis le 31 mars les vols direct entre Paris et la Corse sont interrompus en raison de la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture de l'aéroport de Paris-Orly. Début juin, le trafic aérien entre la capitale et l'île de beauté reprendra mais cette fois-ci via Roissy Charles de Gaulle puisqu'Orly devrait rester fermé jusqu'à septembre prochain.



Jusqu'à présent, pour rejoindre Paris les Corses devaient effectuer un véritable parcours du combattant, en prenant deux vols : un pour Marseille ou Nice puis un second pour rejoindre la capitale. Ces vols n'étaient pas soumis au tarif résident puisque non directs. Vanina Borromei, la présidente de l’office des transports l'affirme : "Cette liaison était un véritable besoin car cette escale était très embêtante et coûteuse pour les usagers."



Pour assurer la continuité territoriale, l'Office des transports de la Corse (OTC), les services de l'Etat et les compagnies aériennes n'ont cessé de travailler, depuis le début de la crise, sur la desserte de la ligne qui constitue une liaison névralgique.

Ainsi, un dispositif dérogatoire a permis le transfert du contrat de délégation de service public vers l'aéroport de Roissy jusqu'à la réouverture d'Orly.

Marie-Hélène Casanova-Servas, la présidente du conseil de surveillance d’Air Corsica l'assure : "Dès début juin, Air Corsica reliera quotidiennement les aéroports d'Ajaccio et Bastia et ceux avec le nouveau tarif résident en vigueur depuis le 25 mars."



La compagnie aérienne entend également desservir quelques fois par semaines les aéroports de Figari et Calvi pour la saison estivale mais Marie-Hélène Casanova-Servas reste prudente : " Jusqu’au 2 juin nous ne connaitrons pas la méthode de déconfinement pour cet été. Nous sommes toujours dans l'attente des décisions gouvernementales."