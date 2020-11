Air Corsica : Le programme des vols Corse-Continent modifié jusqu'au 30 novembre

La rédaction le Mardi 3 Novembre 2020 à 07:50

L’Office des Transports de la Corse et les compagnies délégataires se sont réunies ce lundi 2 Novembre 2020 afin de statuer sur les conséquences du reconfinement pour les lignes aériennes de service public reliant Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à Marseille, Nice et Paris-Orly.