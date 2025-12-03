Un Ajaccio- Orly annulé : Air Corsica met à jour deux Airbus A320 après un avis technique du constructeur

CorseNetInfos
La rédaction le Samedi 29 Novembre 2025 à 10:06

Air Corsica a engagé une mise à jour logicielle préventive sur deux de ses appareils de la famille Airbus A320, à la suite d’un avis technique diffusé par le constructeur. La compagnie aérienne précise que seuls ces deux avions sont concernés par ce correctif. Une rotation Ajaccio–Orly a dû être été annulée dans l'urgence.



Selon Air Corsica, l’intervention a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi, "conformément aux recommandations d’Airbus et aux exigences en matière de sécurité aérienne". L’objectif est de permettre un retour à la normale rapide de l’exploitation de ces appareils.

Une rotation Ajaccio–Orly annulée en urgence
Dans l’attente du correctif, la compagnie a été contrainte d’annuler, vendredi 28 novembre, la dernière rotation Ajaccio–Orly–Ajaccio. Cette décision a été "prise dans l’urgence, par mesure de sécurité."
Air Corsica présente ses excuses aux passagers concernés et les remercie pour leur compréhension.


Reprise normale du trafic
Depuis ce samedi matin, le programme de vols a repris normalement. La compagnie indique qu’aucune perturbation n’est attendue durant le week-end.
Air Corsica rappelle que "la sécurité des passagers et des équipages reste sa priorité absolue" et affirme "mettre tout en œuvre pour garantir un service fiable et transparent."
Pour toute information complémentaire, les passagers peuvent consulter le site aircorsica.com ou contacter le service client.




