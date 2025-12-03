Un Ajaccio- Orly annulé : Air Corsica met à jour deux Airbus A320 après un avis technique du constructeur

Selon Air Corsica, l’intervention a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi, "conformément aux recommandations d’Airbus et aux exigences en matière de sécurité aérienne". L’objectif est de permettre un retour à la normale rapide de l’exploitation de ces appareils.



Une rotation Ajaccio–Orly annulée en urgence

Dans l’attente du correctif, la compagnie a été contrainte d’annuler, vendredi 28 novembre, la dernière rotation Ajaccio–Orly–Ajaccio. Cette décision a été "prise dans l’urgence, par mesure de sécurité."

Air Corsica présente ses excuses aux passagers concernés et les remercie pour leur compréhension.





Reprise normale du trafic

Depuis ce samedi matin, le programme de vols a repris normalement. La compagnie indique qu’aucune perturbation n’est attendue durant le week-end.

Air Corsica rappelle que "la sécurité des passagers et des équipages reste sa priorité absolue" et affirme "mettre tout en œuvre pour garantir un service fiable et transparent."

Pour toute information complémentaire, les passagers peuvent consulter le site aircorsica.com ou contacter le service client.