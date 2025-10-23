Tempête Benjamin : Plusieurs vols annulés dans les aéroports corses

Alors que la tempête Benjamin arrive sur la Corse et que le vent se renforce, plusieurs vols ont été annulés ce jeudi dans les aéroports de l’île.



À Bastia, tous les vols à destination et au départ de Nice, Paris Orly et Marseille sont annulés pour l’après-midi et la soirée. Le vol vers Rotterdam est également concerné.



À Calvi, le vol pour Nice a été annulé ce matin, celui pour Paris en début d’après-midi. Le vol en provenance de Paris Orly a été dérouté et celui venant de Marseille ce soir est annulé.



À Figari, les vols prévus en fin de journée vers et depuis Paris Orly et Marseille sont annulés.



Enfin, à Ajaccio, seuls des retards sont à prévoir pour le moment.



« En raison de mauvaises conditions météorologiques affectant plusieurs de nos aéroports, des perturbations majeures impactent notre programme de vols ce jour. Certains vols ont dû être annulés pour garantir la sécurité de nos passagers et de nos équipages », indique ainsi la compagnie Air Corsica sur ses réseaux sociaux en ajoutant : « Pour toute information complémentaire ou modification de votre réservation, nous vous invitons à contacter directement votre point de vente émetteur. Nos équipes restent mobilisées pour vous accompagner ».





La tempête impacte par ailleurs une partie des transports en commun de l'île. Le trafic portuaire est effet interrompu depuis 10 heures à l’Île-Rousse et depuis 13h30 à Bastia, tandis qu’à Ajaccio, les bateaux de la Corsica Linea et de la Corsica Ferries ont quitté le port à la mi-journée.



La Collectivité de Corse a par ailleurs annoncé que les lignes de transport interurbain ne seront pas assurées ce jeudi. De leur côté, les Chemins de fer de la Corse ont également prévenu que le service de bus de substitution aux trains – suspendus jusqu’à début novembre pour travaux – ne sera pas assuré.



Enfin, à Ajaccio, le nouveau téléporté Angelo a été fermé jusqu’à vendredi matin par mesure de précaution.