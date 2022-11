Air Corsica : Face au succès des "escapades hivernales" la compagnie ajoute un vol pour Seville

Une semaine après l’annonce du programme des 14 « Escapades Européennes » vers huit différents pays, qui vont s'étaler entre janvier et mars, Air Corsica a enregistré 2324 réservations, ce qui représente 93% de concrétisation de l’offre proposée (2500 sièges aller et retour).Face à ce succès sans précédent, la compagnie a fait le choix d'ajouter une rotation supplémentaire au programme prévu. Il s’agit d’un volqui sera effectué comme suit :le dimanche 29 janvier 2023 Figari-Séville, départ 10h20, arrivée 12h25.le jeudi 2 février 2023 Séville-Figari, départ 14h20, arrivée 16h25.Le tarif est identique à celui des autres « Escapades Européennes » : 299€ TTC l’aller-retour. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes dans toutes les agences de voyages de Corse et sur le site internet www.aircorsica.com