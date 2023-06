Aide à la rénovation énergétique en Corse : L’AUE renforce sa communication autour du dispositif ORELI

Afin d’accélérer la cadence et de simplifier la vie des propriétaires face à des rénovations globales relativement complexes et intégrant un certain nombre de travaux à mener concomitamment, l’AUE a conventionné avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) Corse afin de mettre en place un dispositif de conseil grand public au travers un numéro unique. « Nous donnons différents types de conseils sur les aides qui existent ou pas, nous aidons le pétitionnaire à monter le dossier, nous lui donnons une liste d’artisans agréés pour faire les travaux », explique Stéphanie Grimaldi, la présidente de cette association de service public, en précisant que trois salariés dédiés à cette convention sur l’antenne ajaccienne et deux sur l’antenne bastiaise et délivrent des « conseils neutres et indépendants ». « La plupart des ménages ne sont pas en mesure de gérer la complexité technique et financière d’une rénovation globale. Avec l’ensemble des partenaires, nous avons souhaité proposer aux ménages corses ce numéro unique qui centralise l’activité de conseils et qui rend cette complexité la plus transparente et simple possible pour le ménage », renchérit Alexis Milano.