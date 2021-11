Agroécologie : les agriculteurs corses apprennent à faire face au changement climatique

Les journées du 15 et du 16 novembre seront consacrées à l’élevage bovin, ovin, caprin et porcin avec une formation intitulée : ‘’L’herbe, l’arbre et l’animal : aménagements et pratiques agroforestières en élevage ’’. Optimiser les ressources de l’exploitation et la gestion de la fertilité du système pour construire des élevages herbivores durables et économes ? Cette formation dans le village d’Olmi Cappella est proposée en partenariat avec la structure de conseil Arbres et Paysages32 et la chambre d’agriculture de Haute Corse, et s’adresse principalement aux membres d’un GIEE (Groupement d'intérêt économique et environnemental) formé localement autour des pratiques agropastorales.« C’est une formation assez concrète », confie Marion Valenti. Les participants apprendront à optimiser les ressources de l’exploitation et la gestion de la fertilité du système pour construire des élevages herbivores durables et économes grâce, par exemple à des techniques comme le pâturage tournant dynamique agroforestier. Toujours au même endroit, le 15 novembre, un débat ouvert à tous permettra de discuter de 18 à 20 heures de la pratique de l’agroforesterie et sa place sur le territoire insulaire.Le 17 et le 18 novembre, direction San-Giuliano pour deux jours de formation autour de gestion de la fertilité des sols et des pratiques agroforestières pour les vignobles et les vergers. Les agriculteurs pourront apprendre à mettre en place un projet agroforestier en s’inspirant de l’existant grâce à l’intervention de l’agronome Alain Canet et du chercheur en mycologie, botaniste et écologue Hervé Cove.Pour toute inscription, le site internet de la chambre d’agriculture de Corse indique la marche à suivre et les fiches de formation détaillant les compétences à acquérir.