Agression du secrétaire de la CGT Énergie Corse : la réaction du STC

Au lendemain du communiqué de la CGT Énergie Corse dans lequel le syndicat dénonçait l'agression dont a été victime son secrétaire général, Xavier Nesa, ce mercredi 19 avril, le Syndicat des travailleurs corses, confirme l'altercation entre l'un de ses militants et le responsable cégétiste, mais explique que ce geste est le résultat de tensions anciennes entre leurs deux organisations syndicales.



"Il y quelqu'un de chez nous qui s'en est pris à monsieur Nesa devant la centrale de Lucciana, mais ça, c'est la fin de la fin de l'histoire. Il y des événements qui se sont aussi passés en amont, explique Jean Brignole, secrétaire général du STC. "En effet il y a quelques jours notre section a décidé de ne pas arrêter l'approvisionnement de la centrale dans le cadre du conflit contre la réforme des retraites, pour ne pas pénaliser la population corse. Ce choix a sans doute déplu à certains et cela a donné lieu à des tracts injurieux de la CGT contre notre organisation et des élus de notre syndicat."



Ça serait donc dans ce contexte tendu que l'un de de militant STC, et salarié de la centrale EDF, s'en serait pris au leader cégétiste. "Malheureusement il y avait une personne qui avait un sentiment beaucoup plus exacerbé et qui s'en est pris à monsieur Nesa. Cette personne a ensuite été prise à partie par deux autres personnes de la CGT ." indique Jean Brignole qui regrette que cet épisode ait envenimé les rapports entre les deux organisations syndicales. "On a toujours eu des combats communs avec la CGT comme quand on a occupé la DREST pendant 18 jours ou encore le conflit en cours au SIVOM de Mezzana, mais à partir de maintenant on ne pourra plus faire comme avant."



La CGT appelle les agents à un rassemblement ce jeudi 20 avril devant la centrale de Lucciana pour " condamner cet acte innommable. "