Agilitiste-Handi d'Afa : Leslie Orsatti avec "Socu Qui" pour soutenir Audrey et son chien Oddy

Socu Quì » (je suis là !) est une belle association qui veut aider Audrey et son chien Oddy.

Audrey est une agilitiste qui concourt en catégorie handi. De ce fait, elle est amenée à se déplacer, avec son chien, entre Corse et continent et même à l'étranger.

Les parcours sont composés d’au maximum 22 obstacles sur à peu près 220m. Elle circule en scooter médicalisé et son animal parcours les obstacles à distance guidé par sa voix.



Elle fait partie du club canin Athleti’Dogs sur Afa qui a cru en elle depuis le début et qui l’a poussée au travers de coaching à faire de cette activité une passion mais aussi à se surpasser.

Tant et si bien que Audrey a été repérée par les sélectionneurs de l’équipe de France Handi pour participer au championnat du monde.





Mais poursuivre à ce niveau ne peut pas se faire sans moyens financiers.

Leslie Orsatti, dont on connait, l'attachement aux belles causes et aux animaux, sensible aux efforts de "Socu Qui", a décidé d'apporter, elle aussi, sa contribution à l'élan de solidarité qui s'est manifesté en faveur de Audrey et de son chien.



Elle nous rappelle pourquoi et comment elle compte soutenir la jeune agilitiste et Oddy.

"Comme on le sait tous la cause du handicap me touche beaucoup et c’est pour cela que je mets l’une de mes illustrations, à nouveau en vente, au tarif de 6€.

5€ seront reversés à l’association « Socu Qui » créée dans le but de l’aider

1€ sera reversé à l’organisation Wires, qui secoure des animaux, l'association a récolté plus de 8 millions d'euros. Nous devions reverser au zoo de Beauval, mais avec les retards de La Poste leur cagnotte est terminée."





Il faut savoir que ce koala avait été vendu en 2016 au profit de la Marie-Do et avait permis de récolté 3 000€.

Voici le dessin qui est vendu au format 10x10cm avec son socle en bois amovible. Possibilité d’envoi par courrier postal."