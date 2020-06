Aghione : entre 10 et 15 hectares de végétation détruits, le feu progresse

MV le Vendredi 5 Juin 2020 à 17:01

Ce vendredi 5 juin 2020 en début d'après midi quatre départs de feu ont eu lieu sur la commune d’Aghione en Haute-Corse.

Deux de ces feux ont fusionné en détruisant entre 10 et 15 hectares de végétation. L'incendie est toujours en progression en raison du vent fort et malgré les efforts des sapeurs-pompiers sur place (cinq camions-citerne feux de forêt moyen et deux camions-citerne grande capacité.).

Une reconnaissance aérienne devrait être en cours pour évaluer l'ampleur du feu et des dégâts.

Plus d'infos à venir





