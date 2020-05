Agence de l'eau et crise sanitaire : des mesures exceptionnelles pour soutenir les maîtres d'ouvrage publics et privés

Dès le début de la période de confinement, l’agence de l’eau a poursuivi ses missions, en recourant massivement au télétravail, pour gérer l’attribution et le versement des aides aux maîtres d’ouvrage (53 M€ d’aides attribués depuis le début 2020) et gérer les déclarations de redevances. Mais, au-delà du maintien ainsi assuré de son activité courante, le conseil d’administration a adopté trois mesures d’urgence, à effet immédiat, afin de soutenir les maîtres d’ouvrage face à la crise sanitaire.



Il s'agit en premier lieu d'accélérer le financement des projets décidés avant la crise sanitaire et faciliter l'engagement de nouvelles opérations afin de soutenir la réalisation rapide des travaux nécessaires à l'atteinte du bon état des eaux. Pour cela, l'agence augmente le taux du premier acompte, en le portant de 30 à 50 % du montant de l'aide.



Il va s'agir, aussi, d'assouplir, dans un second temps les conditions de paiement des aides à l'animation en versant les aides dès lors que les coûts salariaux ont été engagés, même si toutes les actions d'animation prévues n'ont pas pu être effectuées à cause de l'épidémie et du confinement. Cette mesure bénéficiera à toutes les structures, les associations, notamment, qui s'impliquent sur le territoire dans le portage de la politique de l'eau et dans l'éducation et la sensibilisation de la population.



Et, enfin, de.verser une aide exceptionnelle au bénéfice des services d'assainissement (souvent très ruraux) impactés par l'impossibilité, du fait de l'épidémie, d'épandre les boues non hygiénisées sur des terrains agricoles. Cela impacte directement plus de 500 stations d'épuration dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, qui devront engager des frais supplémentaires pour le traitement de leurs boues, soit pour permettre leur épandage (par hygiénisation ou compostage), soit pour les envoyer dans une filière alternative (méthanisation ou incinération par exemple). En moyenne, cette aide forfaitaire permettra au bénéficiaire de compenser un doublement du prix de l'épandage.