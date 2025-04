Affaire de La Boucherie des Salines à Ajaccio : quatre frères condamnés pour abus de biens sociaux

C’est une affaire qui mêle gestion familiale et irrégularités financières. Ce lundi, la justice a condamné quatre frères, Khalid, Mohamed, Abid et Rachid Azhour, pour une série de délits économiques liés à la gestion de la société La Boucherie des Salines, implantée à Ajaccio.



L’enquête, menée par la police judiciaire, a révélé un détournement d’environ 30 000 euros imputé à Khalid Azhour entre 2017 et 2018. Un second détournement, sous forme de chèque d’un montant de 5600 euros, a été attribué à Mohamed Azhour. Ces sommes auraient dû bénéficier à l’entreprise, selon les éléments établis au cours de l’instruction. Président et directeur général de la société, Abid et Rachid Azhour ont été poursuivis pour avoir validé des comptes annuels ne reflétant pas fidèlement la situation financière de l’entreprise. Tous les prévenus ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés.



Les peines prononcées vont de la prison avec sursis à des peines d’emprisonnement ferme, assorties de sanctions financières. Khalid Azhour, présenté comme le principal mis en cause, a été condamné à deux ans de prison – dont une partie ferme – assortis de 36 000 euros de jours-amende. Il écope également d’une interdiction définitive de gérer une entreprise. Son frère Mohamed Azhour, reconnu coupable de détournement de fonds, a été condamné à huit mois de prison à exécuter sous bracelet électronique, et à 3 250 euros de jours-amende. Abid et Rachid Azhour, respectivement président et directeur général de la société La Boucherie des Salines, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis – dix mois pour le premier, huit mois pour le second – ainsi qu’à 5 400 euros de jours-amende chacun. Tous trois sont également frappés d’une interdiction de gestion, immédiatement exécutoire. « Les quatre prévenus ont été condamnés pour l’ensemble des faits qui leur étaient individuellement reprochés », indique le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué. « Chacun dispose d’un délai de dix jours pour faire appel de la décision.»