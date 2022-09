Affaire Pierre Alessandri : L'Ora di u ritornu appelle les élus corses à suspendre les discussions avec Paris

- Vous avez rencontré votre client ce vendredi matin. Donc l'état d'esprit est-il après cette décision ?

- Marie-Josée Bellagamba : Mon client nous fait confiance (ndlr : à ses avocats). Il se fie essentiellement à nous sur le sort qui sera donné à cet arrêt, à savoir un pourvoi en cassation ou pas. Je l' ai senti plus affecté que les fois précédentes parce que je crois qu’ il avait fondé un espoir légitime sur l' acceptation de cette mesure, s urtout à parti r du moment ou il se retrouve détenu à Borgo , qui est une prison qui n'offre pas tellement de possibilités d'insertion et de travail aux salariés, peu d'ateliers, peu de possibilités de se redéployer dans une activité salariée. Donc la mesure de liberté surveillée qui lui permettrait de travailler et en même temps d'indemniser par la même occasion les victimes lui semblait s'inscrire dans la logique de son parcours qui est par ailleurs souligné dans l'arrêt. Les trois quarts de l'arrêt mettent en évidence qu'il coche toutes les cases au niveau de la personnalité, de la psychologie, du comportement en détention... Donc nous vivons ce refus comme un paradoxe.



- L es motivations de la décision du refus vou s surprennent-elles ?

- Marie-Josée Bellagamba : Oui, effectivement, les motivations de la décision nous surprennent sur l'appréciation du "trouble à l'ordre public. Nous avons déjà eu une précédente motivation qui considère que ce trouble est lié "à l'exceptionnelle gravité des faits", c'est-à-dire à l'atteinte portée à la Nation par l' intermédiaire et l'assassinat du préfet Erignac . Mais nous avons une motivation nouvelle qui se fonde essentiellement sur la période postérieure à la mort tragique et l'assassinat tragique d'Yvan Colonna, qui a suscité beaucoup d'émotion en Corse et des manifestations diverses. Et ce qui s'est passé à l'occasion de ces manifestations, ainsi que la résurgence de groupes armés est considérée comme "participant d'une fragilisation de la situation locale" qui rend, selon les magistrats de la Cour, totalement inadaptée, une mise en liberté surveillée.



- En quoi consiste la mise en liberté surveillée ?

- Marie-Josée Bellagamba : La mise en liberté surveillée c'est u n aménagement de peine qui consiste à voir le détenu travailler dans la journée et rentrer en prison le soir. C'est la première étape d'une future libération conditionnelle , mais ce n 'es t pas encore la libération conditionnelle. Donc c'est une m esure, à minima, qu i a été sollicitée après bientôt 25 ans de détention.



- Quelles sont les échéances à présent ?

- Marie-Josée Bellagamba : Nous sommes dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation qui devrait être rendu fin octobre sur le second, le second arrêt de la cour d'appel qui a rejeté encore la demande qui avait été acceptée par les premiers juges .