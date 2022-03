Affaire Colonna : Les députés corses et six groupes de l’Assemblée nationale réclament des gestes forts du gouvernement

Ce sont les mêmes députés qui, en décembre dernier, demandaient le rapprochement en Corse de Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna condamnés pour l’assassinat du préfet Erignac, qui entourent, lundi matin, dans la salle de presse de l'Assemblée nationale, les trois députés nationalistes dans un contexte, cette fois, nettement plus dramatique. Yvan Colonna est dans un état critique depuis le 2 mars, après la tentative d’assassinat dont il a été victime à la centrale d’Arles où il était incarcéré. Les conditions obscures et la sauvagerie de l’agression, la facilité avec lequel l’agresseur a agi, sont tellement incompréhensibles qu’elles ont suscité un véritable choc dans l’île, des manifestations massives de colère, et même un profond malaise sur tout le continent. Pour éviter que l’enquête, confiée au PNAT (Parquet national anti-terrorisme), ne soit « ni étouffée, ni enterrée », le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, ex-avocat d’Yvan Colonna, a demandé, avec l’accord de la famille, l’installation immédiate, comme la loi le permet, d’une Commission d’enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur le drame. Les trois députés nationalistes corses, membre du groupe Libertés & Territoires, Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani et Paul-André Colombani, ont déjà obtenu que des auditions soient menées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale à partir de mercredi. Le but de la conférence était d’annoncer ces auditions, mais la tension, qui est allée crescendo dans l’île depuis huit jours, a changé la donne. Pour désamorcer la crise qui menace de s’embraser, les députés insulaires et leurs homologues continentaux exigent désormais « des actes forts » du gouvernement, à savoir la vérité sur la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna, le rapprochement en Corse, voire la libération conditionnelle de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi, et l’ouverture d’un dialogue de fond sur l’évolution institutionnelle de l’île et sa demande d’une autonomie de plein droit et de plein exercice.



Des auditions élargies

Concernant la vérité sur le dossier Colonna, les députés demandent l’élargissement des trois auditions qui commencent mercredi, à raison d’une par semaine. Ces trois auditions concernent le directeur général de l’administration pénitentiaire française, à savoir Laurent Ridel, dès mercredi, « l’ancienne directrice de la centrale d’Arles qui était en poste le jour où nous avons rendu visite à Yvan Colonna, et l’actuel directeur qui est arrivé la veille de la tentative d’assassinat. Nous pouvons d’ores et déjà exigé, eu égard aux zones d’ombre béantes de cette affaire, l’élargissement des auditions à des acteurs administratifs, autres que ceux de l’administration pénitentiaire, et politiques, comme des anciens ministres, des ministres en exercice ou des directeurs de cabinet », précise le député de la 2nde circonscription de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva. Ceci, poursuit-il « dans la mesure où l’on va évoquer la genèse, c’est-à-dire le refus obstiné de lever le statut de DPS des trois détenus dits du commando Erignac, dont il ne fait plus de doute aujourd’hui que la levée comme la non-levée avait une dimension politique, mais aussi le déroulé lui-même de la tentative d’assassinat car le temps de 12 minutes pose beaucoup de questions quand on connaît le fonctionnement du contrôle de la centrale d’Arles et quand on connaît le fonctionnement du contrôle des djihadistes en centrale et comment il s’opère ». Parlant au nom de ses collègues nationalistes, Jean-Félix Acquaviva martèle « C’est un scandale d’Etat ! Nous ferons tout pour que la vérité éclate et que la justice - la vraie ! – triomphe ». Avant d’embrayer sur la mobilisation qui ne faiblit pas en Corse : « La colère, l'indignation, la mobilisation, c'est un torrent qui vient synthétiser les défiances de Paris vis-à-vis de la Corse pendant ce quinquennat. On regrette les violences, mais le seul et unique responsable, c’est l’État, le gouvernement », et de marteler la nécessité d’ouvrir des discussions sur le statut de la Corse. « Il n’y aurait rien de pire qu’un énième rendez-vous manqué, l’embrasement serait devant et pas derrière nous ».