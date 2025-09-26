« Affaire Belaïli » - L’AC Ajaccio, interdit de recruter, en appelle à la FIFA et à son président

L’affaire « Belaïli » remonte à avril 2023, lorsque le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) condamne le joueur à rembourser 380 000 € à son ancien club, Al-Ahli Saudi FC, pour une pénalité qui lui avait été infligée. Rien à voir, alors, avec l’AC Ajaccio. Mais en 2024, l’international algérien saisit la FIFA, réclamant à l’ACA le paiement de cette somme, en s’appuyant sur un protocole d’accord censé avoir été signé par l’ex-directeur général du club, Alain Caldarella, et par Al-Ahli. Problème : ce document serait un faux selon les dirigeants ajacciens : « Al-Ahli a officiellement démenti toute signature d’un tel accord et M. Caldarella a lui-même déposé plainte pour faux et usage de faux. Le document n’a jamais été évoqué lors de la procédure devant le TAS en 2023 » évoque une source proche du club.



La FIFA tranche pourtant le 11 juillet 2025 en faveur du joueur, ordonnant à l’AC Ajaccio de payer la somme sous peine d’interdiction de recrutement. Le club a alors 21 jours pour faire appel, mais face à la tempête de l’été, l'ancienne direction ne prend pas les mesures nécessaires. La nouvelle gouvernance, arrivée le 8 septembre 2025, hérite alors d’un club en situation critique : relégation sportive, finances exsangues, et désormais incapacité totale de renforcer l’effectif puisqu’interdit de recruter.

Dans une lettre ouverte adressée à Gianni Infantino, président de la FIFA, le bureau de l’ACA dénonce « une décision prise sur la base d’un document frauduleux sur la base de nouveaux éléments mis en avant par les avocats du club » et appelle à la levée immédiate de l’interdiction de recruter. « La seule alternative que nous proposent vos services est la suivante : soit nous réglons la somme de 380 000 €, montant de la fraude dont nous sommes victimes, soit notre club centenaire disparaît ». Dans le même temps, une plainte pénale a été déposée auprès du procureur de la République d’Ajaccio pour faux, usage de faux et escroquerie.



Aujourd’hui, sans décision rapide de la FIFA, le club pourrait se retrouver dans l’incapacité de présenter une équipe compétitive en R2, précipitant une nouvelle descente aux enfers. Le club est d’ores et déjà forfait pour le match de tour préliminaire de Coupe de Corse prévu à Sotta dimanche, le deuxième après celui face à Lupinu en Coupe de France. L’AC Ajaccio pourrait d’ailleurs également demander un nouveau report concernant son match de R2 prévu à Furiani le 5 octobre.