"ActInSpace", le concours mondial des technologies spatiales débarque en Corse

C'est un évènement planétaire auquel la Corse va se joindre. La cinquième édition du hackathon "ActInSpace", concours lancé en 2014 et dédié aux applications des technologies spatiales, va pour la première fois concerner l'île de beauté.



Une nouveauté possible grâce à un incubateur corse : Inizià . "On est membre associé de l' ESA-BIC , l'incubateur de l'agence spatiale européenne, parce qu'on fait partie d'un réseau national : Retis , explique Paola Leonzi , responsable administrative et financière d' Inizià . L' ESA nous a mandatés pour porter cet hackathon en Corse."



Créateurs d'entreprises, étudiants de filières technologiques, marketing et informatiques, salariés, entrepreneurs ou juste passionnés seront réunis par cette compétition, dont les thèmes principaux tourneront autour de l'environnement et la santé. Le concours international réunira en simultané 5000 personnes dans 59 villes au travers de 37 pays. Du 18 novembre à 15h jusqu'au 19 novembre, même heure , partout dans le monde, des équipes constituées d'une à cinq personnes pourront participer à l'un des 23 défis proposés. Et pour la première fois, Ajaccio fera partie des vingt villes françaises participantes. "On attend cinq équipes de 2 à 5 personnes, détaille Paola Leonzi . On n'a pas encore finalisé tous les partenariats, mais il y aura l'université de Corse avec Paoli Tech ou encore les BTS du lycée Laetitia-Bonaparte qui participeront."



Finales les 13 et 14 février 2023



Dans les locaux ajacciens d' Inizià , boulevard Charles Bonaparte, les candidats auront 24 heures pour proposer une idée entrepreneuriale innovante et la pitcher pendant 8 minutes devant un jury d'experts. Pour cela, ils seront épaulés par des spécialistes du monde spatial. " Il faut pouvoir maîtriser l es données du spatia l , donc une coach experte en spatial sera là, et aussi des coachs en Business Model Canvas , dévoile la responsable administrative et financière d' Inizià . En même temps, d'autres seront disponibles en distanciel pendant toute l a durée des 24 h ."



Les participants dont le projet aura séduit les experts gagneront leur billet pour Cannes, où se déroulera la finale nationale. "Ils y affronteront les vainqueurs des vingt autres villes françaises le 13 février 2023, expose Paola Leonzi . Ceux qui remporteront le prix France s'envoleront pour la Guyane pour assister au lancement d’une fusée, et bénéficieront d'un accompagnement du CNES et de l' ESA pour développer leur startup ."



Le lendemain, le 14 février, Cannes accueillera aussi la finale internationale. L'équipe qui remportera le grand prix ActInSpace se verra offrir un vol en Airbus A310 Zéro G. Et peut-être que cette fois, les heureux gagnants seront des Corses.