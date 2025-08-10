Acqua publica : rupture de canalisation à Biguglia

" Une rupture de la canalisation principale d’alimentation en eau potable est survenue ce matin à 8 heures sur la commune de Biguglia" indiquait Acqua Publicasur ses réseaux sociaux. La compagnie informait dans le même temps que l’alimentation allait "être interrompue afin d’effectuer la réparation".



"Durant cette intervention, il est demandé aux usagers de limiter leur consommation afin de préserver le niveau des réservoirs et permettre un approvisionnement minimum.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous tenons informés de l’évolution de la situation" précisait encore dans sa communication Acqua publica qui alimente en eau San Maria di Lota, San Martino di Lota, Ville di Pietrabugno, Bastia et Furiani du nord au sud.