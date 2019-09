Accompagnement des plans de financement d’opérations structurantes : les trois dispositifs de l'Odarc et de la Cadec

En effet, dans le cadre de ses missions de développement de l’agriculture en Corse, l’ODARC assure l’instruction des demandes de soutien formulées par les exploitants insulaires pour la concrétisation de leurs projets d’investissement.Ces subventions, qui représentent souvent une part conséquente du plan de financement des investissements (entre 50 et 60% des sommes investies) sont versées à l’agriculteur selon des modalités très strictes et contraignantes qui obligent ce dernier à faire l’avance de la dépense avant même de percevoir l’aide.



Or, considérant les volumes financiers concernés, beaucoup d’agriculteurs sont confrontés à l’impossibilité de consentir cette avance sur la totalité des dépenses ce qui entrave de fait, la structuration des exploitations qui sont financièrement les plus fragiles. On assiste alors à une situation paradoxale qui aboutit à une plus grande facilité d’accès à l’aide pour les exploitations à forte capacité financière. En effet, ces dernières ont notamment recours au financement bancaire qui peut prendre plusieurs formes leur assurant ainsi la trésorerie suffisante leur permettant de mener à bien leurs programmes d’investissement.





Par ailleurs, afin de consolider la structure financière des exploitations lors de programmes d’investissement importants, le recours au financement bancaire à long et moyen terme doit être privilégié. En effet, grand nombre d’exploitants prélèvent sur leur trésorerie (ou parfois même sur les primes directes à percevoir) pour trouver la part de financement non prise en charge par la subvention. Cette démarche entraîne une gestion très tendue dans la conduite du projet et parfois même déstabilise l’exploitant au point de différer la réalisation de l’investissement à « des jours meilleurs »