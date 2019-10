Accidents en série sur les routes de Haute-Corse

Deux ont eu lieu a Lucciana au rond-point de Casamozza.

Le premier peu avant 10 heures (voir par ailleurs) avec un blessé. Le second vers 13h40 au cours duquel un adolescent circulant sur un deux-roues est entré en collision avec une voiture. Il a été victime d'une fracture d'un fémur.



Autre accident à Aleria où un homme de 85 ans, blessé également, a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia.



A Vivario sur le coup de 14h50 deux véhicules et un fourgon sont entrés en collision.

Les pompiers ont porté secours à 5 personnes.

Une jeune femme de 22 ans qu'il a fallu désincarcérer, un enfant de 2 ans, une femme de 30 ans et deux hommes de 60 et 61 ans tous légèrement blessés.

Ils ont été transportés au centre hospitalier de Corte.