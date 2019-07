Accidents de la circulation en série en Haute-Corse

Il était 2h25 à Ponte-Novu, sur le territoire de la commune de Castello-di-Rostino quand un véhicule seul en cause a quitté al route. Une jeune femme de 32 ans, légèrement blessée, a été transférée sur le centre hospitalier de Bastia par les pompiers de Ponte-Leccia.



A 5h15, à Brando dans le Cap Corse, les sauveteurs ont été appelés pour un accident de moto. Le pilote, âgé de 44 ans, a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia.



A 8h30, une collision s'est produite au niveau de l'embranchement routier de Bisinchi.

La collision, qui a entraîné l'interruption de la circulation dans les deux sens, a fait quatre blessés : deux femmes de 26 et 58 ans et deux hommes de 26 et 67 ans.

Ils ont été transportés sur l'hôpital de Falconaja.



A 9h30 à Borgo, à la hauteur de San Ornello, nouvelle collision entre une voiture et un fourgon.

Un jeune homme de 19 ans, a été légèrement blessé. Il n'a pas été hospitalisé à sa demande.