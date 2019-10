Accident mortel à Casamozza : un homme perd la vie sur la RT20

MBC le Vendredi 18 Octobre 2019 à 12:24

Ce vendredi, vers midi, un grave accident entre deux voitures eu lieu sur la RT20 à Casamozza dans la commune de Lucciana. Le bilan est lourd: un mort et trois blessés en urgence relative

Malgré l'intervention rapide des secours, qui sont toujours sur place, le choc a coûté la vie à un homme de 60 ans, décédé sur les lieux de l’accident. Trois autres personnes sont blessées.

Il est trop tôt pour déterminer les causes de l’accident qui a provoqué des embouteillages sur toutes la zone.

Sur place pompiers, chef de groupe, médecin du SAMU



Plus d'info à venir.

