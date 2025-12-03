Accident de Ghisonaccia - Deux jeunes de 16 ans parmi les victimes

Un grave accident de la circulation s’est produit vers 3 heures ce samedi 29 novembre, sur la route territoriale 10, à hauteur du stade de Ghisonaccia. Pour une raison encore indéterminée, un véhicule, seul en cause, avec trois occupants à son bord, a quitté sa trajectoire avant de percuter violemment un arbre en bord de route



Le choc a été d’une extrême violence, rendant nécessaires des opérations de désincarcération pour extraire les trois occupants de l’habitacle.

Dès l’alerte, un important dispositif de secours a été engagé. Le chef de groupe de la Plaine a coordonné l’intervention de trois ambulances des sapeurs-pompiers (VSAV), d’un véhicule de secours routier et d’un véhicule de réponse médicalisée. L’hélicoptère Dragon 2B avait été également été mobilisé afin d’assurer l’évacuation rapide des victimes .



Les opérations de désincarcération se sont avérées longues et difficiles mais malgré la célérité et l'implication des secours, le bilan était terrible. Deux des occupants, des jeunes âgés de seulement 16 ans, n'avaient pas survécu à leurs blessures. La troisième personne a été évacuée dans un état grave.

