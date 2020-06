Accident de Galeria: Jean-Marc Mattei n'a pas survécu à ses blessures

Hier soir, lieu-dit Vaitella, route de Galeria, ainsi que nous l'avons relaté, pour une raison indéterminée, Jean-Marc Mattei a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il rentrait sur Calvi, après avoir passé la journée dominicale entre amis.

À l'arrivée des secours la victime était en arrêt respiratoire et présentait des blessures importantes au niveau du visage et de la gorge. Un massage cardiaque était aussitôt effectué et un défibrilateur externe était utilisé. À deux reprises, le coeur repartait avant que la victime ne soit évacuée sous respirateur artificiel par le l'hélicoptère de la Sécurité Civile vers le Centre Hospitalier de Bastia.

Au moment de son évacuation, son état inspirait les plus vives inquiétudes.

Et malheureusement, on apprenait ce matin que malgré les efforts de tous la victime était décédée.

La triste nouvelle s'est rapidement répandue et a provoqué une vive émotion tant à Calenzana, où il résidait, qu'à Calvi où depuis de nombreuses années, il était chauffeur d'autocars chez Mariani.

Connu pour sa gentillesse, sa jovialité et son sens la magagne, Jean-Marc ne laissait pas indifférent. C'était aussi quelqu'un sur qui l'on pouvait compter.

En Avril dernier, ,il avait fêté ses 62 ans et faisait déjà des projets pour sa retraite. Le destin en a décidé autrement et aujourd'hui, nombreux sont ceux à le pleurer.

" C'est un drame, j'ai du mal à croire que je viens de perdre un ami. Nous avons passé la journée de dimanche chez un ami commun à Montestremu. À 19 heures, nous sommes rentrés vers Calvi chacun avec sa voiture. Il s'est arrêté en route pour saluer une de ses connaissances et moi j'ai poursuivi ma route. En arrivant, à plusieurs reprises je l'ai appelé mais son téléphone ne répondait pas. Ce n'est que plus tard que j'ai appris par sa famille la terrible nouvelle. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. On a plaisanté toute la journée et il était heureux que l'on se retrouve entre chauffeurs" témoigne avec beaucoup d'émotion Jean-François Loverini.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corsenetinfos présente à sa famille, à ses proches et amis ses sincères condoléances.