Accident auto-moto à Calvi : une personne en arrêt respiratoire

Jean-Paul-Lottier le Mercredi 29 Juillet 2020 à 18:11

Un accident de la circulation entre une moto et une voiture s'est produit ce mercredi à 18 heures sur la RT30 à hauteur du 2e REP de Calvi. D'importants moyens sont sur place. Pompiers avec à leur tête leur chef de groupe, le capitaine Guglielmacci, médecin du SMUR ont pris en charge une personne en arrêt respiratoire et tentent de le réanimer. Plus d'infos à venir



