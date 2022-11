Abus sexuels dans l’Église. Pour Mgr François-Xavier Bustillo il faut "réparer la confiance chez les fidèles"

- L'Église catholique est de nouveau ébranlée par un scandale d'abus sexuels. Les aveux du cardinal Ricard, qui a reconnu un comportement répréhensible envers une adolescente de 14 ans, ont bouleversé la communauté épiscopale. Ce nouveau séisme pourrait conduire les fidèles à s'éloigner de l'Église ?

- Évidemment un fait si grave peut provoquer une défiance de la part des fidèles qui peuvent se sentir méprisés et infantilisés. Donc la réaction de défiance, je la comprends. Mais il faut savoir aussi que nous, les évêques, on ne fait pas partie d'un corps de pures et de parfaits. Il y a des failles aussi. Nous aussi, on a été touchés par cet événement , a lors mo i , ce que je trouve important et crucial de faire, c'est de réparer la confiance chez les fidèles et on la répare si nous-même , en tant que responsables en tant qu'évêques et membres du clergé, on montre l'exemple. C'est à nous et montrer que l'Église a la volonté et a décidé de faire le bien, de réparer le mal et d'éviter tous ces comportements qui sont malheureux, et dans certains cas criminels.

- Sur Vatican News monseigneur Olivier Leborgne, évêque d’Arras et vice-président de la conférence des évêques de France (CEF) s'est dit "effondré" par ce nouveau scandale et à l’issue de l’assemblée plénière de la CEF, qui s’est achevée mardi 8 novembre, a affirmé que les évêques de France ont pris quelques décisions pour aller de l'avant et favoriser la transparence dans le traitement des abus qu'ils sont commis par un évêque. Lesquels ? Quelles décisions ont été prises donc ?

- Déjà l'année dernière on a manifesté la volonté de finir avec ces comportements qui sont fous dans les cas de l'église, parce que nous sommes religieux, donc membres d'un corps spirituel donc commettre des actes graves, tels que des abus sexuels ou des abus de pouvoir, c'est une folie par rapport à la cohérence intellectuelle, spirituelle et morale envers nos fidèles. Donc comme monseigneur Olivier Leborgne , beaucoup d'évêques ont été touchés et bouleversés par ces révélations. Nous avons ainsi décidé de créer une commission avec des personnes expertes qui vont analyser et ils vont étudier chaque cas. Alors, ce que nous avons remarqué dans un certain nombre de cas, c'est qu'il y a une dispersion et dilution des informations. Alors le fait de créer une commission composée par des experts dans les domaines canonique , juridique , moral et spirituel est un fait positif, car après chaque signalement, cette entité fait un travail d'investigation et recherche pour récolter tous les éléments nécessaires à instruire le dossier. En fonction de toutes les informations récoltées, la CEF pourra évaluer, juger, agir et réagir de manière juste .