ARS de Corse : plusieurs stratégies mises en œuvre pour lutter contre le Coronavirus

Au niveau national le nombre de cas progresse avec 497 cas de plus en 24 heures. Il y a aujourd’hui sur l’île 64 cas confirmés : 53 en Corse-du-Sud et 11 en cas en Haute-Corse. Cela correspond à 9 cas de plus en une journée. Une majorité de patients sont actuellement confinés chez eux et deux personnes sont en réanimation.



Marie-Hélène Lecenne, directrice de l’ARS souligne : « Si il y a une évolution importante de l’épidémie en Corse, il faut que les toutes les personnes, pour lesquelles médicalement c’est possible, elles puissent être maintenues à domicile sans passer par l’hôpital.»

Les différents cabinets médicaux vont prendre plusieurs mesures de protection et il y aura une logique d’organisation de la part des professions libérales. Un lien sera fait entre les médecins traitants et les hôpitaux pour leur permettre de bien suivre leurs patients. Concernant les cas les plus graves, l’ARS tient à préciser : « nous allons réserver à ces personnes les places à l’hôpital ou dans les établissement de santé partenaires »



Plan blanc à l'hôpital de Bastia

Le plan blanc a été déclenché ce jeudi après-midi à l’hôpital de Bastia, pour libérer des lits et préparer les équipes médicales à l’arrivée de nouveaux patients. Trente lits de réanimation pour le Covid-19 sont disponibles pour l’instant. D’après Marie Hélène Lecenne : « Les hôpitaux augmentent leur capacité d’accueil, ils anticipent depuis plusieurs semaines la montée de l’épidémie. »

Les personnes pensant présenter des symptômes liés au Coronavirus doivent appeler leur médecin traitant.



Pour Bianca Fazi « les gens qui sortent de l’hôpital ont des instructions très claires. Ils doivent écouter les médecins et respecter les gestes barrières et le confinement. Si ils ne le font pas, ils vont contaminer des personnes de l’extérieur : il faut bien insister là-dessus »



Le meilleur moyen de lutter contre l’épidémie reste la responsabilité individuelle pour casser la chaîne de transmission. C’est pour cela que le docteur Jean Canarelli alerte sur le fait que « le comportement individuel à l’heure d’aujourd’hui va être déterminant pour la suite »



Le docteur Antoine Grisoni précise que le Covid-19 n’est pas une grippe et tient à préciser : « 80% des cas ont des symptômes grippaux, 15% ont des symptômes de types pulmonaires et 5% doivent être mis en réanimation »