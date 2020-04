APC : "Même à 15 enfants par classe, hors de question de mettre nos enfants à l'école sans garanties sanitaires"

Le ministre de l'Education nationale l'a annoncé mardi : "Le 11 mai, nous n'aurons pas tous les élèves qui reprendront la classe, comme si on reprenait les choses normalement". Les salles seront limitées à des groupes de 15 élèves et le retour à l'école se fera progressivement avec d'abord la reprise des grandes sections, CP et CM2 la semaine du 11 mai. Puis suivront les collèges et les lycées. Les écoles en zones REP et zones rurales seront les premières à réouvrir leurs portes.



Ces modalités de reprise des cours n'ont pas convaincu l'association des parents d'élèves corses (APC) et son président Denis Luciani. Pour lui : " Même à 15 enfants par classe, hors de question de mettre nos enfants à l'école sans garanties sanitaires et le gouvernement n'a pas su nous en convaincre." Il reprend : "Le ministre parle de classes de 15 élèves mais comment s'opérera le dédoublement ou l'accueil à la cantine ? Ça ne tient pas debout."



L'association de parents d'élèves reproche au gouvernement de "ne donner aucune précisions sur les conditions sanitaires de réouverture des écoles". Elle réclame des dépistages massifs, la désinfection des établissements mais aussi la mise en place des mesures barrières pour que les établissements scolaires soient en capacité d’accueillir les 40 000 élèves de l'île.



L'association de parents d'élèves estime que la décision de réouverture des classes devrait être prise "au niveau local en concertation avec les partenaires concernés". L'APC s'est donc rapprochée du président de l'exécutif Gilles Simeoni, ainsi que celui de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni pour qu'ils "prennent leurs responsabilités".



Le SNUIPP préoccupé



Du côté des enseignants, le Syndicat National Unitaire des Instituteurs et Professeurs (SNUIPP) de Corse, les déclarations du ministre de l'Education n'ont pas non plus convaincu. A l'annonce de la réouverture des écoles le 11 mai, les enseignants se sont posés toutes sortes de questions : pour les plus petits comment mettre des vestes, faire des lacets sans les toucher et sans protections ? Comment veiller à une désinfection régulière des sanitaires pour les plus petits ?



Fabien Mineo, délégué SNUIPP lance : "L'école de Ghisonaccia est en zone REP, pour dédoubler la classe de CP ils ont construit des cloisons. Comment respecter les distances barrières dans des classes minuscules ? La cantine de l'école de Lucciana accueille les enfants de l'école de Casamozza et de Pineto-Marana, comment cela va se passer d'un point de vue sanitaire ?"



Les enseignants pour une réouverture des classes en septembre



Ce jeudi 23 avril aura lieu une télé-conférence avec la rectrice de l'Académie de Corse, Julie Benetti. A cette occasion, l'APC et le SNUIPP exprimeront leurs inquiétudes et leurs positions. Compte tenu de l'insularité et comme le virus circule toujours, le syndicat enseignant demandera à la rectrice une réouverture des classes en septembre prochain et le maintien des cours en distanciel.

"Selon l'Académie de Corse les cours à distance sont une réussite, 99% des enfants sont connectés, alors pour un peu plus d'un mois d’école pourquoi une telle prise de risque ?", se questionne Fabien Mineo.

Si le syndicat reçoit une réponse négative, il proposera que chaque "conseil des maitres" ou groupes scolaires puissent décider de l'ouverture ou non des écoles.