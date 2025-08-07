AC Ajaccio : un appel aux élus de l’île pour sauver le club

L’heure tourne pour l’AC Ajaccio : après avoir acté son retrait définitif du championnat de Ligue 2, après avoir renoncé à saisir le CNOSF, le club ne sait toujours pas dans quelle division il évoluera la saison prochaine.

Dans l’attente de son passage devant la DNCG fédérale pour présenter un budget pour le National 1, l’ACA lance ce jeudi soir un appel aux politiques insulaires : « L’AC Ajaccio prend acte, avec joie, des différentes prises de position successives des élus de la Corse en faveur d’un sauvetage du club : La Collectivité de Corse à travers le vote unanime du 25 juillet pour la préservation du centre de formation Biancu è Rossu. Le Maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia à travers sa déclaration du 17 juillet en conseil municipal qui a réitéré sa disponibilité à accompagner le club dans cette épreuve. Et dernièrement, le ministre ajaccien Laurent Marcangeli, inquiet du devenir de l’AC Aiacciu et soucieux de préserver une institution qui compte sur le plan économique, social et sportif dans son territoire ».



« Une réunion le plus vite possible »

Alors que le match qu’il devait disputer ce vendredi à Bourg-en-Bresse a été reporté en raison de la situation financière du club, les dirigeants avouent à demi-mot que sans aide extérieure, la menace du dépôt de bilan dans les prochains jours se fait de plus en plus pressante. Une décision qui provoquerait la chute du club dans les divisions inférieures, la perte de son centre de formation et des conséquences économiques désastreuses pour le tissu économique local.

L’AC Ajaccio demande, dans ce contexte, la tenue d’un tour de table le plus rapidement possible : « L’AC Ajaccio appelle l’ensemble des élus à organiser le plus urgemment possible une réunion en présence de Gilles Simeoni, président de la Collectivité de Corse, Stéphane Sbraggia Maire d’Ajaccio et président de la CAPA ainsi que Laurent Marcangeli, ministre de la Fonction publique, pour trouver les moyens de ce sauvetage ».

Les élus répondront-ils à cette invitation ? Réponse dans les prochains jours…