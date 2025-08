AC Ajaccio : Johan Cavalli répond aux accusations de Romain Molina

Une intervention rare pour celui qui, jusqu’alors, se faisait discret dans les médias. L’ancien capitaine du club, aujourd’hui directeur sportif, a tenu à clarifier plusieurs points, à la suite de la diffusion de la vidéo du journaliste indépendant, Romain Molina tout en annonçant son intention de déposer plainte pour diffamation. Visiblement affecté par la situation, Johan Cavalli a d’abord tenu à rappeler son parcours personnel au sein du club et l’engagement qui l’a animé dans sa reconversion. « Alors que j'avais commencé mes diplômes d'entraîneur, les dirigeants m'ont demandé de venir aider le club sur la partie sportive. J'ai donc mis ma formation entre parenthèses, et travaillé pendant deux ans sans salaire », a-t-il expliqué, soulignant l’investissement personnel consenti pour accompagner l’ACA dans une période délicate.



Il a ensuite abordé frontalement la question du fameux « parachute doré » évoqué dans la vidéo de Romain Molina. Ce dispositif contractuel prévoirait, selon le youtubeur, une indemnité d’environ 350 000 euros en cas de licenciement. Johan Cavalli ne nie pas l’existence d’une clause d’indemnisation, qu’il justifie par la perte de son ancienneté contractuelle lors de sa transition de joueur à salarié administratif. « Je ne vais pas rougir de mon salaire. Ce que je perçois aujourd’hui est le fruit du travail accompli. Ce geste des dirigeants est une forme de reconnaissance pour les sacrifices que j’ai faits », a-t-il affirmé.



Commissions et ventes de joueurs : une mise au point

Autre point sensible abordé : les commissions sur les transferts de joueurs. Romain Molina affirme que Cavalli aurait touché un pourcentage sur certaines ventes récentes. Ce dernier dément fermement : « Je n’ai perçu aucun pourcentage des dernières ventes, au vu de la situation actuelle du club. » Il cite notamment les cas de Kouassi, Soumano ou Anziani, mais aussi ceux de Jabol et Ibayi, l’hiver dernier, transférés ces derniers mois, et affirme ne plus toucher aujourd’hui de primes liées aux transferts. Cependant, il confirme que des intéressements ont pu exister dans le passé, tout en les présentant comme une pratique courante dans le football professionnel. « Cela se fait dans la majorité des clubs, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. »



Le directeur sportif a conclu son intervention sur une note plus personnelle, dénonçant la violence de certaines critiques : « Je m’adresse aux amoureux du club. Je ne comprends pas pourquoi certains veulent savoir ce que je coûte sans jamais s’intéresser à ce que je rapporte. » Cavalli affirme avoir contribué à faire entrer près de 9,5 millions d’euros dans les caisses du club depuis sa prise de fonction.