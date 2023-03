"A traversa" : la nouvelle revue qui explore les revues de la Méditerranée

- Comment est née l’idée de cette revue ?

- Elle trotte dans ma tête depuis longtemps et à l’image de nombreux autres projets qui se sont réalisés, c’est la période du confinement qui a été le déclencheur. Le choix, le parti-pris de cette revue est de faire du support Revue le portail d’entrée sur la Méditerranée, car le titre complet de la revue est : A Traversa – Revue (s) et Méditerranée. Ce complément de titre explicite la double approche que souhaite développer la revue : Explorer les mondes méditerranéens et faire le choix du support « revue » comme entrée privilégiée. Que sont les revues méditerranéennes, et que nous disent-elles de la Méditerranée ? Elle veut interroger la complexité des situations dans l’espace méditerranéen où fractures géopolitiques et tragédies se révèlent avec acuité. Nous avons adopté un texte accessible à tous et universitaire pour toucher plusieurs publics.



- Pourquoi le choix de ce titre?

- J’avais plusieurs titres en tête dont un a été utilisé avant moi. J’ai finalement gardé l’idée du passage, de la circulation, l’orientation. Le mot Traversa est très compréhensible.



- Une revue qui notamment passe en revue, les revues …

- En Corse, aujourd’hui, on constate une multiplicité des revues. A Traversa rend compte des parutions, de l’actualité des revues. Elle jette un regard sur la Méditerranée avec comme point d’entrée, les revues.



- Comment la revue s’articule-t’elle ?

- Chaque numéro s’articule autour d’un dossier consacré à un pays. Pour ce 1er numéro j’ai choisi la Grèce, avec le poète Constantin Cavafy. Pour le 2ème, dont la parution est prévue en novembre, ce sera la Turquie. Des pays au centre de l’actualité. Il y est aussi question de la Crimée avec un article de Joseph Martinetti écrit en 2017. Cette approche géopolitique est un rendez-vous que l’on veut régulier qui nous plonge en pleine actualité et complète ou élargit le dossier.



- Les autres rubriques ?

- La rubrique « Insulaires » rend compte de l’actualité revuiste, éditoriale et donne la parole à une personnalité. Un regard particulier avec un entretien avec un auteur... un éditeur... sur l'actualité et son activité de création. L’auteur Gilles Zerlini est notre 1er invité. Dans une rubrique « Etudes » nous proposons un éclairage historique aux revues publiées en Méditerranée. Un tour d’horizon des revues méditerranéennes. Dans ce 1er numéro, Antoine-Noble Marchini nous livre une approche historiographique du Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse.

- Quelles signatures on y retrouve ?

- Elles proviennent de tous les domaines. J’ai fait une prospection. Et depuis la parution de ce 1er numéro, beaucoup de gens se sont proposés pour y participer.



- Où trouver la revue ?