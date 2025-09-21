À table - storzapreti aux herbes et au brocciu

Ingrédients (4 personnes)

500 g de blettes ou d’épinards

250 g de brocciu (ou ricotta)

1 œuf

2 gousses d’ail

100 g de parmesan ou pecorino râpé

300 g de sauce tomate maisonHuile d’olive

Sel, poivre, noix de muscade



Préparation

Laver et cuire les blettes quelques minutes à l’eau bouillante salée. Bien les égoutter et les hacher finement.

Mélanger avec le brocciu, l’ail écrasé, l’œuf, la moitié du fromage râpé, un filet d’huile d’olive, sel, poivre, muscade.

Former des quenelles allongées (les sturzapreti) avec deux cuillères.

Disposer dans un plat, napper de sauce tomate et saupoudrer du reste de fromage.

Cuire au four à 180 °C pendant 25 minutes.

Servir tiède, avec une salade de saison. C’est un plat qui cale, mais pas trop lourd pour un repas d’été ou de rentrée.

Bon appétit !