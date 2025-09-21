CorseNetInfos
À table - storzapreti aux herbes et au brocciu


le Dimanche 21 Septembre 2025 à 09:25

Storzapreti aux herbes et au brocciu : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Ingrédients (4 personnes)
500 g de blettes ou d’épinards
250 g de brocciu (ou ricotta)
1 œuf
2 gousses d’ail
100 g de parmesan ou pecorino râpé
300 g de sauce tomate maisonHuile d’olive
Sel, poivre, noix de muscade

Préparation
Laver et cuire les blettes quelques minutes à l’eau bouillante salée. Bien les égoutter et les hacher finement.
Mélanger avec le brocciu, l’ail écrasé, l’œuf, la moitié du fromage râpé, un filet d’huile d’olive, sel, poivre, muscade.
Former des quenelles allongées (les sturzapreti) avec deux cuillères.
Disposer dans un plat, napper de sauce tomate et saupoudrer du reste de fromage.
Cuire au four à 180 °C pendant 25 minutes.
Servir tiède, avec une salade de saison. C’est un plat qui cale, mais pas trop lourd pour un repas d’été ou de rentrée.
Bon appétit !




