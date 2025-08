À table : loup de mer grillé et tian de légumes

Ingrédients (pour 2 personnes) :

1 beau loup de mer vidé et écaillé (800 g à 1 kg)

1 petit bouquet de fenouil sauvage (ou quelques branches de fenouil frais)

2 gousses d’ail

1 citron

Huile d’olive AOP Corse

Sel, poivre

Brins de thym et romarin (facultatif)





Préparation

Rincer le loup à l’eau claire, puis le sécher avec du papier absorbant. Le fendre légèrement sur les flancs pour y glisser les herbes.

L’assaisonner, frotter l’intérieur de la cavité abdominale avec l’ail écrasé, puis garnir avec le fenouil sauvage, le citron en rondelles, et quelques herbes (romarin, thym). Saler, poivrer généreusement.

Badigeonner d’huile d’olive sur toute la peau.



Cuisson à la plancha : faire chauffer la plancha (ou un gril en fonte) bien chaud. Cuire le loup environ 6 à 8 min de chaque côté, selon la taille, jusqu’à ce que la peau soit croustillante et la chair nacrée.





Tian de légumes

Ingrédients

2 tomates mûres

1 courgette

1 aubergine (facultatif)

1 oignon rouge

2 gousses d’ail

Herbes du maquis (thym, origan, nepita)

Huile d’olive AOP Corse

Sel, poivre



Préparation

Préchauffer le four à 180°C.

Trancher finement tous les légumes.

Les disposer en alternance (tomate, courgette, oignon…) dans un plat à gratin huilé, comme des tuiles.

Assaisonner avec l’ail émincé, sel, poivre, herbes du maquis, un bon filet d’huile d’olive.

Cuire au four 40 à 45 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient confits.





Astuce fraîcheur

Servir le poisson avec un filet de citron et quelques feuilles de roquette. Ajouter quelques olives noires corses pour la touche finale.

Bon appétit !