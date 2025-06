A table - Tianu di verdure d’estate

Ingrédients (pour 4 personnes)

2 courgettes

2 aubergines

3 tomates bien mûres

1 oignon doux

2 gousses d’ail

200 g de brocciu frais (ou à défaut, de la brousse ou un fromage de brebis frais)

1 branche de thym ou de nepita

Feuilles de basilic

Huile d’olive corse AOP

Sel, poivre

Chapelure (facultatif)





Préparation

Préchauffer le four à 180°C.

Laver et couper en rondelles fines les courgettes, aubergines et tomates. Émincer l’oignon, hacher l’ail.

Faire revenir l’ail et l’oignon dans un peu d’huile d’olive. Réserver.

Dans un plat à gratin huilé, alterner les tranches de légumes debout, comme un tian (en serrant bien).

Répartir l’ail et l’oignon revenus entre les couches, parsemer de thym ou nepita, saler, poivrer.

Emietter le brocciu sur les légumes, ajouter un filet d’huile d’olive et quelques feuilles de basilic.

Pour un effet gratiné, saupoudrer un peu de chapelure.

Enfourner 40-45 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient fondants et le dessus légèrement doré.





Accompagnement

Un vin rosé léger comme un Patrimonio ou un Ajaccio rosé

Du pain au levain ou une fougasse corse Bon appétit !