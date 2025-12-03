À table - Suppa aux légumes, figatellu et panzetta

Ingrédients (4 personnes)

300 g de haricots blancs secs

2 carottes

2 courgettes

2 pommes de terre

2 poireaux

2 tomates bien mûres

1 oignon

2 gousses d’ail

100 g de panzetta

1 figatellu coupé en morceaux

100 g de blettes

Huile d’olive

Sel, poivre, herbes du maquis (thym, laurier)





Préparation

Faire tremper les haricots secs la veille.

Dans une grande marmite, faire revenir l’oignon, l’ail et la panzetta coupée en dés dans un peu d’huile d’olive.

Ajouter les haricots égouttés et couvrir largement d’eau. Laisser cuire environ 40 minutes.

Couper les légumes en dés (carottes, courgettes, pommes de terre, poireaux, tomates). Les ajouter avec le figatellu. Poursuivre la cuisson à feu doux environ 30 minutes.

Ajouter les blettes coupées en lanières en fin de cuisson.

Rectifier l’assaisonnement. Servir bien chaud, avec du pain de campagne grillé et un filet d’huile d’olive.



C’est un plat complet, nourrissant et parfait pour cette fin d'automne