CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 ​« Salon Impresa 2025 » : une 11ᵉ édition ambitieuse pour propulser les entrepreneurs corses » 30/11/2025 Logement social en Corse : Core in Fronte attaque frontalement Erilia, Action Logement et l’État 30/11/2025 Sport et citoyenneté - Porto-Vecchio XV soucieux de l'environnement 30/11/2025

À table - Suppa aux légumes, figatellu et panzetta


le Dimanche 30 Novembre 2025 à 07:41

Suppa aux légumes et à la charcuterie : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com



À table - Suppa aux légumes, figatellu et panzetta
Ingrédients (4 personnes)
300 g de haricots blancs secs
2 carottes
2 courgettes
2 pommes de terre
2 poireaux
2 tomates bien mûres
1 oignon
2 gousses d’ail
100 g de panzetta
1 figatellu coupé en morceaux
100 g de blettes
Huile d’olive
Sel, poivre, herbes du maquis (thym, laurier)


Préparation
Faire tremper les haricots secs la veille.
Dans une grande marmite, faire revenir l’oignon, l’ail et la panzetta coupée en dés dans un peu d’huile d’olive.
Ajouter les haricots égouttés et couvrir largement d’eau. Laisser cuire environ 40 minutes.
Couper les légumes en dés (carottes, courgettes, pommes de terre, poireaux, tomates). Les ajouter avec le figatellu. Poursuivre la cuisson à feu doux environ 30 minutes.
Ajouter les blettes coupées en lanières en fin de cuisson.
Rectifier l’assaisonnement. Servir bien chaud, avec du pain de campagne grillé et un filet d’huile d’olive.

C’est un plat complet, nourrissant et parfait pour cette fin d'automne




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos