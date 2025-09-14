À table - Lapin aux figues et au vin blanc

Ingrédients (4 personnes)

1 lapin découpé en morceaux

8 figues fraîches (violettes de préférence)

2 échalotes

2 gousses d’ail

25 cl de vin blanc corse (Vermentinu)

3 c. à s. d’huile d’olive

1 branche de romarin

1 feuille de laurier

Sel, poivre



​Préparation



Saisir le lapin : dans une cocotte, chauffer l’huile d’olive et faire revenir les morceaux de lapin jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Réserver.

Préparer la base : dans la même cocotte, faire revenir les échalotes hachées et l’ail écrasé. Déglacer avec le vin blanc.

Mijoter : remettre le lapin, ajouter le romarin, le laurier, sel et poivre. Couvrir et laisser cuire à feu doux 40 minutes.

Ajouter les figues : couper les figues en deux, les ajouter dans la cocotte 10 minutes avant la fin de cuisson pour qu’elles confisent sans se défaire totalement.

Service : dresser le lapin nappé de sa sauce parfumée, avec les figues confites en garniture.



Accompagnement conseillé : polenta légère, pommes de terre sautées ou légumes grillés de saison.



Bon appétit !