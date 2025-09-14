À table - Lapin aux figues et au vin blanc

Ingrédients (4 personnes)
1 lapin découpé en morceaux
8 figues fraîches (violettes de préférence)
2 échalotes
2 gousses d’ail
25 cl de vin blanc corse (Vermentinu)
3 c. à s. d’huile d’olive
1 branche de romarin
1 feuille de laurier
Sel, poivre
Préparation
Saisir le lapin : dans une cocotte, chauffer l’huile d’olive et faire revenir les morceaux de lapin jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Réserver.
Préparer la base : dans la même cocotte, faire revenir les échalotes hachées et l’ail écrasé. Déglacer avec le vin blanc.
Mijoter : remettre le lapin, ajouter le romarin, le laurier, sel et poivre. Couvrir et laisser cuire à feu doux 40 minutes.
Ajouter les figues : couper les figues en deux, les ajouter dans la cocotte 10 minutes avant la fin de cuisson pour qu’elles confisent sans se défaire totalement.
Service : dresser le lapin nappé de sa sauce parfumée, avec les figues confites en garniture.
Accompagnement conseillé : polenta légère, pommes de terre sautées ou légumes grillés de saison.
Bon appétit !
