À table - Lapin aux figues et au vin blanc


le Dimanche 14 Septembre 2025 à 09:18

Lapin aux figues et au vin blanc : 'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com



Ingrédients (4 personnes)
1 lapin découpé en morceaux
8 figues fraîches (violettes de préférence)
2 échalotes
2 gousses d’ail
25 cl de vin blanc corse (Vermentinu)
3 c. à s. d’huile d’olive
1 branche de romarin
1 feuille de laurier
Sel, poivre  

​Préparation

Saisir le lapin : dans une cocotte, chauffer l’huile d’olive et faire revenir les morceaux de lapin jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Réserver.
Préparer la base : dans la même cocotte, faire revenir les échalotes hachées et l’ail écrasé. Déglacer avec le vin blanc.
Mijoter : remettre le lapin, ajouter le romarin, le laurier, sel et poivre. Couvrir et laisser cuire à feu doux 40 minutes.
Ajouter les figues : couper les figues en deux, les ajouter dans la cocotte 10 minutes avant la fin de cuisson pour qu’elles confisent sans se défaire totalement.
Service : dresser le lapin nappé de sa sauce parfumée, avec les figues confites en garniture.

Accompagnement conseillé : polenta légère, pommes de terre sautées ou légumes grillés de saison.

Bon appétit !




