À table - Carpaccio de Pomelo de Corse rôti, burrata & dukkah

Ingrédients

• 4 pomelos de Corse

• 2 burratas

• 30 g d’arilles de grenade

• 30 g de dukkah

• Quelques feuilles de menthe

• Huile d’olive

• Fleur de sel

• Dukkah :

• 35 g de pistaches décortiquées

• 12 g de graines de sésame

• 1/2 c. à café de graines de coriandre

• 1/2 c. à café de graines de cumin

• 1/2 c. à café de graines

de fenouil

• 1/3 c. à café de graines d’anis vert

• 3 grains de poivre noir

• 1/3 c. à café de fleur de sel





Préparation

Commencer par préparer le dukkah. Hacher grossièrement les pistaches.

Piler le poivre, les graines de coriandre, de cumin, de fenouil et d’anis vert

au mortier. Mélanger tous les ingrédients du dukkah, puis les torréfier

2-3 minutes dans une poêle à feu moyen-vif.

Retirer du feu et laisser complètement refroidir.

Couper les deux extrémités des pomelos de Corse, puis tailler l’écorce

au couteau de haut en bas en veillant à ôter toute la peau blanche

qui adhère à l’écorce pour ne laisser apparaître que la chair du fruit à vif.

Couper les pomelos de Corse en tranches pas trop fines sinon elles ne

tiendront pas à la cuisson.

Verser un filet d’huile d’olive dans une poêle bien chaude et cuire les tranches

de pomelo de Corse à feu moyen-vif pendant 30 secondes sur chaque face.

Retirer du feu et disposer les pomelos de Corse dans un plat de service.

Placer les burratas sur les pomelos de Corse, puis les ouvrir à l’aide d’un couteau.

Parsemer le tout d’arilles de grenade, de dukkah, et de quelques feuilles

de menthe.

Verser un bon filet d’huile d’olive, saler et savourer