A sfida capicursina contrariée par la météo

Mais ce n'est pas pour autant que a troisième édition d'A Sfida Capicursina s'est terminée en fin d’après-midi de dimanche sur une morose remise des prix. Certes, Pour cette nouvelle journée de compétition, les coureurs sont restés dans la baie de Macinaghju. Isabelle Murzilli, l’organisatrice de l’événement expliquant qu'il y avait : « trop de vent et de mer »





Les coureurs étaient cependant au rendez-vous, cloisonnés certes dans la baie de Macinaghju, ce qui les a en partie protégés du vent, mais les villageois et les spectateurs ont néanmoins pu assister toute la journée aux évolution des planchistes et kite surfeurs qui se sont s'entrainés tout près d'eux.





Les résultats ont été annoncés à 16h30 comme prévu, en présence des représentants du Parc Marin du Cap-Corse et de l’Agriate qui était partenaire de l'épreuve. C'était d'ailleurs la première compétition sportive que le parc marin soutenait.